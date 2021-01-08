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Новини Коронавірус і карантин
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Минздрав пояснил запрет продавать часть товаров в супермаркетах

Минздрав пояснил запрет продавать часть товаров в супермаркетах

Запрет продавать ряд непродовольственных товаров (предметов одежды, обуви, книг, игрушек и т т.п.) в продуктовых магазинах призван снизить количество посетителей и обеспечить равные правила для предприятий торговли.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

"К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т.д.", – отметил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач подчеркнул, что все это не являются предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в этот магазин исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и т.д., а не за продуктами питания.

"Из-за этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины", – подчеркнул Ляшко.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заметил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях. Тогда как, например, в киосках приема посетителей не предвидится.

"Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", – отметил Степанов.
По словам министра, такое решение принималось, поскольку риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении. А отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах, по его мнению, значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают за бытовыми товарами, а не за продуктами питания.

Что касается продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению №1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время карантина зимних каникул, торговля табачными изделиями отсутствует.

Как сообщалось, Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Автор: 

карантин (2077) МОЗ (1445) супермаркет (84) Степанов Максим (184) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+13
Какую дичь он несет. Люди в любом случае придут в супермаркет за продуктами. Не больше не меньше а все! кто ходили в тот же атб также придут. зачем убирать с продажи непродовольственные товары. Ни кто туда за одними батарейками не ездить.
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08.01.2021 22:49 Відповісти
+11
Так где тут борьба с распостранением вируса? Вы совсем потеряли нить логического мышления, долбни из конторы Осла.
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08.01.2021 18:35 Відповісти
+11
Ну да, то-то я думаю, как ни зайду в АТБ - там прям проломиться сквозь толпу, осаждающую сетки с ширпотребом, проклятые распространители ковида!
Курва, если серьезно - они уже столько раз обосрались, что удивительно только то, что мы их все еще терпим.
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09.01.2021 03:46 Відповісти
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Так где тут борьба с распостранением вируса? Вы совсем потеряли нить логического мышления, долбни из конторы Осла.
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08.01.2021 18:35 Відповісти
стєпанов-чьмо.
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08.01.2021 22:31 Відповісти
шулєр, тобто, махінатор з Міністерства Поширення Фармакологічних Препаратів
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09.01.2021 11:46 Відповісти
Пакеты для мусора и отходов, которые запрещено покупать, это что? Будущая одежда ЗеГнид?
Может сразу использованные маски буковельной ЗеМрази под офис складывать?
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08.01.2021 22:34 Відповісти
цей тиждень туди звозять відходні презервативи; а маски то вже мабуть з наступного тижня
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09.01.2021 11:47 Відповісти
Сегодня гулял по городу-закрытых магазинов - из 100-единицы .90% людей -без масок .Народ забил болт на указания зелёных мразей .Всем надоела эта лживая эпидемия и лживые зелёные мрази .Скинуть бы этих зе членограев в канализацию ,да блин ху--ло на пороге ,может отхватить Херсон . Опять патовая ситуация, как и при какао порохе .В супермаркете народу море ,да какая там дистанция ,накупил еды и лампочку ,заменить сгоревшую ,так её отказались продать ,а кучу остального -да хоть вагон .Сюрреализм да и только.
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08.01.2021 22:49 Відповісти
Какую дичь он несет. Люди в любом случае придут в супермаркет за продуктами. Не больше не меньше а все! кто ходили в тот же атб также придут. зачем убирать с продажи непродовольственные товары. Ни кто туда за одними батарейками не ездить.
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08.01.2021 22:49 Відповісти
неадекваты! теперь мне придется за пакетами для мусора и мочалками для мойки посуды ездить еще куда-то. конченые идиоты.
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08.01.2021 23:49 Відповісти
Украина страна ...."контрастов"??
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09.01.2021 00:42 Відповісти
Підтиратися агітками Зелєнського так собі перспектива... Слизькі...
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09.01.2021 03:10 Відповісти
Ну да, то-то я думаю, как ни зайду в АТБ - там прям проломиться сквозь толпу, осаждающую сетки с ширпотребом, проклятые распространители ковида!
Курва, если серьезно - они уже столько раз обосрались, что удивительно только то, что мы их все еще терпим.
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09.01.2021 03:46 Відповісти
Виродки, поясніть чому працює Єпіцентр, ювелірна мережа Золотий Вік, падлюки
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09.01.2021 07:20 Відповісти
Тому що в них "криша" пьётр.
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10.01.2021 11:05 Відповісти
Непонятно, как промтовары грозят борьбе с эпидемией?
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09.01.2021 08:08 Відповісти
Обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Навіщо такий ризик? Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закоеи Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
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09.01.2021 09:03 Відповісти
Друже, їм насрать - мав вчора розмову з помічником нардепа , з тої розмови маю такі висновки.Поглянь на те чмо , яке фоткається з дітьми без маски
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09.01.2021 10:32 Відповісти
Тисніть на придурків-хабарників, які керують тим ліцеєм, хай встановлюють лазерний апарат і опромінюють хлопців раз на місяць лазерним світлом - горло та ніс. В Київському університеті ім. Тараса Шевченка вже 2 місяці, як встановили на медичному факультеті, там на ньому лікують тяжкі глибокі рани фронтовиків. То ж лікар з ліцею Богуна може сконтактувати з університетом, побачити на власні очі, як працює ця техніка і далі - рекомендувати для ліцею аби всі були здорові. Лазер же одноразовим опроміненням робить профілактику (аналог щеплення) - посилює імунну истему як мінімум на півроку. Моя стаття:
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20%5BUKR%5D.pdf http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf Опис лазерного апарату "Геліос" http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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09.01.2021 12:03 Відповісти
Ознакомился. Ты - алчный аферист, пытающийся нажиться на неграмотных гражданах. В эффективность твоего "лайзера" могут поверить только поклонники Чумака с его "заряженной водой"
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09.01.2021 15:08 Відповісти
Глупость! Если человек зшел в магазин, зачем прятать от него часть товаров? Чтобы он шел дальше искать их в киосках и т.д. ? Дикая глупость!
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09.01.2021 09:08 Відповісти
Щоб пішли до Епіцентру, та вони отримали більший зиск
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09.01.2021 10:33 Відповісти
ну если судить чисто из объяснения, то понятно и логично. другое дело, что если это никто не будет исполнять, тогда бред.
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09.01.2021 16:14 Відповісти
Не надо майданить . потребовать от себя. Установить конституционный лад этого хватит Вы такое узнаете . Например что счетов публичных у государства нет,все на приватных счетах и налоги платить некому и это только цветочки. Риму Белацерковскую из Северодонецка послушайте. Она организовала 60 громады по конституции и Хартии самоуправления И теперь они живут не платя налогов вне нашего барыжного устрою. Вникайте товарищи невигласы это будет шок для вас покруче всякого голивуда.это тот случай когда жизнь круче чем кино.
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09.01.2021 20:36 Відповісти
Степашка, что с тобой? Болеешь, или ударился ?
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09.01.2021 20:45 Відповісти
Классная фотка,-Бандерлоги я вам транслирую то что мне,говорящей голове приказали. Вы,уроды ,должны испытывать всяческие неудобства и у вас должны всячески возникать желания НАКОНЕЦ ЗАКОНЧИТЬ ЭТОТ СТРАШНЫЙ СОН-" пандемию" с ее глупейшими ограничениями. И ЗА ЭТО ВЫ( то есть мы) должны согласится на "очень важные ограничения" нашей свободы,( типа обязательная??.?????) вакцинация и тому подобные чушь. Лишь бы все вернуть как раньше!!! Тупое стадо ведут на убой по загону и НИКТО даже не задается вопросом НА каком основании без объявления на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ уровне ПОДТВЕРЖДЕННОЙ эпидемии ПО БЕСПРЕДЕЛУ во всегосударственном масштабе объявляются драконовские ограничения НАШИХ свобод. НА КАКОМ ОСНОВАНИИ? А так как лечили волонтёра Тарасову так лечат и всех остальных( потому и умирают в больших количествах) и вина здесь СИСТЕМЫ- государства,которое полность самоустранились от своих социальных функций и исполняет лишь полицейские функции и то в разделе обеспечения существования собственно только чиновничьего аппарата. Разве нам нужно ТАКОЕ государство- уничтожающее своих граждан и экономику( почему?) по какому то дьявольскому плану. А ограничения( чем тупее тем лучше) нужны для"тренировки" обывателя. А "это" с "пассами" на фотке просто "радио".
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09.01.2021 21:09 Відповісти
У нас в конституции и Еврпейской Хартии самоуправления все есть (мечта анархиста ) только наше государство реализацию этих прав производит со знаком минус. Всячески незаконно закпывая и заховывая наши права. Послушайте рух Римы Белацерковской у нее 50
Человек не мебельном предприятии но налогов не платит уже 10 лет и много другого полезного и необходимого .
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10.01.2021 06:30 Відповісти
мне интиресно,откуда вылезли эти "борцы" с вирусом?
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10.01.2021 09:49 Відповісти
Обьясните мне: почему запрещена продажа носков и презервативов, а ломбарды работают во всю?
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10.01.2021 13:00 Відповісти
Степанов,ты идиот.
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10.01.2021 13:12 Відповісти
Шо происходит-психически больные люди,судя по их выссказываниям, принимают решения о том как жить десяткам миллионов их соотечественников?! Откуда вообще эти барбосы повылазили?
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10.01.2021 17:50 Відповісти
Минздрав пояснил запрет продавать часть товаров в супермаркетах - Цензор.НЕТ 474
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10.01.2021 19:16 Відповісти
Минздрав пояснил запрет продавать часть товаров в супермаркетах - Цензор.НЕТ 1058
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10.01.2021 19:18 Відповісти
Уроды у меня рабочие кроссовки порвались...я их купил за 34 грн. (кусочек резины был вырван на подошве).ладно думаю куплю новые в розетке...оказалось 4500тыс грн...долго плевался))) а все секонды закрыты....
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10.01.2021 19:27 Відповісти
Страна погрязла в болоте безглуздых распоряжений и таких же исполнителей. Вот это трио шмыгаль степашка ляшко - лебедь рак и щука. Чтобы в магазине не было передачи инфекции надо следить за количеством покупателей и отсуствием очередей у касс. Полностью исключить перелапывание товара, а запрет на торговлю не продовольственными в продовольственных, так это полный маразм и даунизм нашей ВР и КМ.
Теперь о том "КТО ВИНОВАТ" ----- здесь многие слабоумные пишут что Зе президент --- а входит ли в его обязанности эта функция? На данном этапе он лишён рычагов управления законодательной, судебной и испонительной властями. А мифическое звание "Гарант конституции" в нашей стране воспринимается как "козёл отпущения". Попробуйте сами ковать раскалённое железо без молотка, лбом или чем то подобным. Может тогда и дойдёт.
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10.01.2021 20:05 Відповісти
Минздрав пояснил запрет продавать часть товаров в супермаркетах - Цензор.НЕТ 5001
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10.01.2021 20:44 Відповісти
Минздрав пояснил запрет продавать часть товаров в супермаркетах - Цензор.НЕТ 4594
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10.01.2021 20:46 Відповісти
Хрен с ним если они просто сволочи а вот если сами верят в то что нам говорят...
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11.01.2021 07:46 Відповісти

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