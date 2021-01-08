Минздрав пояснил запрет продавать часть товаров в супермаркетах

Запрет продавать ряд непродовольственных товаров (предметов одежды, обуви, книг, игрушек и т т.п.) в продуктовых магазинах призван снизить количество посетителей и обеспечить равные правила для предприятий торговли.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава.

"К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и т.д.", – отметил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач подчеркнул, что все это не являются предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в этот магазин исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и т.д., а не за продуктами питания.

"Из-за этого увеличивалась мобильность и нарушался принцип карантина. К тому же это было нарушением конкурентных условий между различными формами торговли, и страдали именно специализированные магазины", – подчеркнул Ляшко.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заметил, что карантинные мероприятия в части торговли ограничивают прием посетителей в торговых площадях. Тогда как, например, в киосках приема посетителей не предвидится.

"Постановление не предусматривает прекращения такой деятельности, поэтому из киосков можно торговать и кофе, и сигаретами, и батарейками", – отметил Степанов.

По словам министра, такое решение принималось, поскольку риски инфицироваться на открытом воздухе значительно меньше, чем в помещении. А отсутствие сопутствующих товаров в продуктовых магазинах, по его мнению, значительно уменьшит количество посетителей, которые приезжают за бытовыми товарами, а не за продуктами питания.

Что касается продажи табачных изделий в пределах торговых площадей супермаркетов, то они не подпадают под запрет, поскольку среди кодов КВЭД, которые утверждены приложением к постановлению №1236 и определяют перечень запрещенных видов экономической деятельности во время карантина зимних каникул, торговля табачными изделиями отсутствует.

Как сообщалось, Кабинет министров ужесточил карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.