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Louis Vuitton завершил покупку ювелирной компании Tiffany за $16 миллиардов

Louis Vuitton завершил покупку ювелирной компании Tiffany за $16 миллиардов

LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton SE), крупнейшая мировая группа по производству предметов роскоши, объявила о завершении сделки по приобретению производителя ювелирных изделий Tiffany&Co.

Как сообщается в пресс-релизе компании, вместе с завершением сделки сменится руководство Tiffany.

Как отмечается, приобретение американской ювелирной компании дополнит преобразит подразделение LVMH, посвященное часам и ювелирным изделиям.

"Я рад приветствовать Tiffany и всех их талантливых сотрудников в нашей группе. Tiffany – это культовый бренд и квинтэссенция мирового ювелирного сектора", – прокомментировал председатель и главный исполнительный директор LVMH Бернар Арно.

Как сообщалось, LVMH объявила об успешном завершении переговоров о слиянии с Tiffany&Co в сентябре 2019 года. В рамках сделки американская ювелирная компания была оценена в $16,2 млрд.

Для французской компании эта сделка стала крупнейшей в ее истории. До этого самой крупной сделкой для LVMH было приобретение Christian Dior в 2017 году за $7 млрд.

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купівля (1334) ювелірні вироби (29) Tiffany (5)


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Скорее всего что да. Промониторить стоимость можно в интернете. Не думаю, что цена будет по нашим меркам адекватной.... Но расстраиваться по этому поводу вряд ли стоит. Есть много других вариантов, которые можно для себя подобрать. У меня вот супруга на днях серебряные серьги-пусеты с фианитами https://oniks.ua/products/12323 в Oniks присмотрела. Будет их покупать. Очень они ей понравились
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29.08.2023 11:30 Відповісти

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