Капитализация Tesla превысила $800 млрд
Капитализация производителя электрокаров Tesla Inc выросла до $880 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg.
Таким образом, за два дня капитализация Tesla выросла на более чем $100 млрд.
Компания стала пятой самой дорогой компанией на Wall Street после "дочки" Google Alphabet Inc и Facebook Inc.
В тоже время капитализация мирового производителя автомобилей японской корпорации Toyota составляет $153 млрд.
Основатель компании Tesla Илон Маск - самый богатый человек мира.
Джерело: Bloomberg
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