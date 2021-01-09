Капитализация Tesla превысила $800 млрд

Капитализация производителя электрокаров Tesla Inc выросла до $880 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, за два дня капитализация Tesla выросла на более чем $100 млрд.

Компания стала пятой самой дорогой компанией на Wall Street после "дочки" Google Alphabet Inc и Facebook Inc.

В тоже время капитализация мирового производителя автомобилей японской корпорации Toyota составляет $153 млрд.

Основатель компании Tesla Илон Маск - самый богатый человек мира.