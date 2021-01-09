Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника
Министерство здравоохранения Украины выбирало оператора для закупки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по требованию китайского производителя.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью телеканалу "Настоящее время".
Речь идет о компании "Лекхим", которая принадлежит Валерию Печаеву. Медиа называют его соратником бывшего Министерка здравоохранения времен Виктора Януковича Раисы Богатыревой.
"То, что касается предприятия "Лекхим", с которым заключен договор, и мы об этом сразу заявили, это было условие, что компания Sinovac Biotech, которая хотела осуществлять поставки в Украину через это фармпредприятие - а это совсем не маленькое фармацевтическое предприятие, насколько я понимаю, давно сотрудничает с компанией Sinovac Biotech, и это было условие китайской стороны. Свои поставки они будут осуществлять через это предприятие. Поэтому с ними заключили договор. Далее с другими производителями заключат договоры, соответственно", - сказал министр.
Он раскритиковал общественную организацию "Пациенты Украины", которая обвинила главу Минздрава в самостоятельном назначении компании для закупки вакцины. По словам Степанова, его "не смущает" репутация "Лекхима".
"Он меня совершенно не смущает. А что такое "негативный фон" вокруг этого предприятия? Это украинское фармпредприятие, которое выпускает лекарственные средства, которые используются на территории Украины. Вы решили, что у нас есть "негативный фон", потому что какая-то организация что-то там придумала и заявила?", - заявил глава Минздрава.
Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech, которая еще находится на завершающем этапе клинических испытаний. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.
После этого 6 января Максим Степанов заявил о намерении забрать у государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" функцию закупок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, обвинив государственное предприятие в "неэффективности".
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Тебе як курву "отпаніманіли", а ти ще не зрозуміло пліснява вазелінова 😁
Лахта вали на свою лентаСРУ тут не подають 😎
"По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок." https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
В смске Богвтырёвой?
Засунули языки в свои грязные жопы ???
А то, ситуация с вакциной очень похожа на откат - никто не спорит. Пусть Степанов покажет официальное письмо Sinovac с названным им условием о посреднике. Торговые компании могут иметь агентов, которые за комиссионное вознаграждение 3-5% занимаются организацией продаж и поиском клиентов. Но тогда производитель прямо и открыто официально об этом заявляет, что наш диллер в данном регионе - такая-то компания. И производитель не опасается собственных налоговых органов, которые в случае уклонения от уплаты налогов в Китае могут прижать за яйца. Но первое впечатление, так это то, что "требование" Sinovak о посреднике - это глупая отмазка.
П.С. саме Порошенко призначив у Офіс найвеличнішого Єрмака, Татарова, Венедіктову і всіх тих ригівських відрижок.
" Он 2/3 гособоронзаказа себе в караман регулярно ложил" - а чё так мало?
Я в интырнете читал, что 90%!
Списывал на убитого в Приднестровье брата, а потом деньги через Липецкую фабрику переводил в Мальдивский офшор, Парасюк расследовал!
Интервью с тех.директором Маяка:
https://amp.censor.net/ru/news/404943/tsena_na_120_mm_minomet_molot_v_480_tys_grn_yavlyaetsya_obosnovannoyi_tehdirektor_zavoda_mayak_sinitsyn
"Я не считаю цену завышенной, и могу это обосновать. Современные зарубежные аналоги 120-мм миномета стоят от 40 тысяч долларов. Кроме того, из 480 тысяч гривен стоимости нашего миномета почти половина остается в бюджете страны в виде налогов на зарплату, НДС и т.д., а расчетная прибыль (15%) - это всего 9 тысяч гривен, т.е. на всю прибыль от контракта мы сможем купить на завод не более 1 станка с ЧПУ. А нам необходимо разворачивать новое производство, осваивать новую технологию и новое оборудование, разрабатывать новые изделия. Во многих случаях мы вынуждены рисковать из-за ограниченных сроков и идти опытным путем",
Ты сам читал что копируешь? Это бред!
Тебе сотрудник производителя проговорился и это тебе печатает "цензор", что его наценка 15% и это 9000 грн. Если 15% составляет 9тыс, то 100% = 9000 / 15 * 100 = 60'000 грн себестоимость + 9 рентабельность = 69 тыс. цена реализации. А закупка в ВСУ по 480 тыс.грн.
Думаешь, что арифметику ты единственный знаешь в этой стране?
Вот так вот внаглую покупают в ВОСЕМЬ РАЗ дороже, и никто кроме тебя этого не замечает?
На катерах, которые Порошенко сам у себя покупал за гос.средства (конфликт интересов, но кого это парит, да?) - там в три раза цена завышена. Цена чуть дешевле, чем у рассматривавшихся к приобретению итальянских (чтобы формально не цеплялись), но разница в ценах в ЕС и Украине - примерно в три раза (знаю на примере стоимости продуктов от знакомых из Гамбурга). Т.е. себестоимость украинских катеров примерно в 3 раза дешевле итальянских, но цена приобретения почти одинакова. Формально плставил дешевле, но мог бы ели не три, то 2 поставить на те же деньги.
Вообще, посмотрите в ютюбе фильм "клептократия". Там ничего секретного, просто факты в одном месте собраны за последние годы. Фильм несколько отрезвляет. Видно, как Порошенко менял политические окраски и с кем сотрудничал на протяжении своей политической карьеры, чтобы добраться до трона.
Одни поклоняются разуму, а другие - мощам убитого в Приднестровье брата....
Т.е. тут украдено 100%-15% = 85% налогово граждан. Близко к вашей цифре в 90%. Совпадение?) Или вам что-то известно?)
А не заседелись ли данные товарищи, которые нам совсем не товарищи, на рабочих местах, которые им доверил народ управлять страной, в теплых кабинетах с огромными зарплатами и привилгиями , в наблюдательных советах получая по 500 тыс, так еще и откаты, как в случае с Китайской вакциной, срочно это кодло казнокрадов и врагов народа надо отзывать, как утративших доверие пока вмех до цугундера не довели, пусть идут в бищнез на вольные хлеба попробуют заработать по закону без взяток и корыта.
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Пойди, возьми с них долги. Интересно будет посмотреть... на тебя