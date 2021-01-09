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Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника

Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника

Министерство здравоохранения Украины выбирало оператора для закупки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по требованию китайского производителя.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью телеканалу "Настоящее время".

Речь идет о компании "Лекхим", которая принадлежит Валерию Печаеву. Медиа называют его соратником бывшего Министерка здравоохранения времен Виктора Януковича Раисы Богатыревой.

"То, что касается предприятия "Лекхим", с которым заключен договор, и мы об этом сразу заявили, это было условие, что компания Sinovac Biotech, которая хотела осуществлять поставки в Украину через это фармпредприятие - а это совсем не маленькое фармацевтическое предприятие, насколько я понимаю, давно сотрудничает с компанией Sinovac Biotech, и это было условие китайской стороны. Свои поставки они будут осуществлять через это предприятие. Поэтому с ними заключили договор. Далее с другими производителями заключат договоры, соответственно", - сказал министр.

Он раскритиковал общественную организацию "Пациенты Украины", которая обвинила главу Минздрава в самостоятельном назначении компании для закупки вакцины. По словам Степанова, его "не смущает" репутация "Лекхима".

"Он меня совершенно не смущает. А что такое "негативный фон" вокруг этого предприятия? Это украинское фармпредприятие, которое выпускает лекарственные средства, которые используются на территории Украины. Вы решили, что у нас есть "негативный фон", потому что какая-то организация что-то там придумала и заявила?", - заявил глава Минздрава.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech, которая еще находится на завершающем этапе клинических испытаний. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин. 

После этого 6 января Максим Степанов заявил о намерении забрать у государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" функцию закупок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, обвинив государственное предприятие в "неэффективности". 

Автор: 

Джерело:  Радио Свобода
Степанов Максим (184) коронавірус (3210)


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Топ коментарі
+26
Вот и все ,что надо было узнать.Заключил только с теми кто пообещал откат,больше.Если на прямую ,цену не завысишь а тут отмазка ! Китайцы сами так захотели.Просто мерзкие зеленые твари.Мало того ,что самая неэффективная вакцина так еще и через посредников,от зека.Это та компания сына богатыревой которая разливала индийские и китайские вакцины,от которых потом умерли дети.Эту компашку прикрыли на время ,ну а богатырева отмазала своего сынка и эту банду от тюрьмы.
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09.01.2021 11:29 Відповісти
+14
Только теперь я понимаю, что Супрун делала отлично свою работу: при ней медмафия сосала болт, государство покупало лекарство без прокладок и мутных схем.
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09.01.2021 21:36 Відповісти
+10
Цей жулик для цього в МОЗ і прийшов - витратити мільярди бюджетних коштів і отримати сотні мільйонів відкату. А що купляти, у кого, по яким цінам - то йому по-барабану.
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09.01.2021 19:56 Відповісти
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Вот и все ,что надо было узнать.Заключил только с теми кто пообещал откат,больше.Если на прямую ,цену не завысишь а тут отмазка ! Китайцы сами так захотели.Просто мерзкие зеленые твари.Мало того ,что самая неэффективная вакцина так еще и через посредников,от зека.Это та компания сына богатыревой которая разливала индийские и китайские вакцины,от которых потом умерли дети.Эту компашку прикрыли на время ,ну а богатырева отмазала своего сынка и эту банду от тюрьмы.
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09.01.2021 11:29 Відповісти
Членограй 🤡🤢 , как актриса из фильмов для взрослых , берет и у рашистов и у китайцев ! Сосут « слуги « в две глотки
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09.01.2021 21:49 Відповісти
при парашенки такого не было
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10.01.2021 09:34 Відповісти
Ти ЗЕбобік навіть не зрозумів як тебе найвеличніший відмахав. Дивись квартал далі.
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10.01.2021 12:40 Відповісти
ну откликнулась живность с пятаком
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10.01.2021 12:48 Відповісти
Обсихай ЗЕбобік, обсихай 😏
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10.01.2021 12:52 Відповісти
понимаю, как же обидно, такой куш пропал, эх, торговали бы и хрюкали
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10.01.2021 13:03 Відповісти
Яку ще ти пані маєш? 😏
Тебе як курву "отпаніманіли", а ти ще не зрозуміло пліснява вазелінова 😁
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10.01.2021 15:39 Відповісти
поникли пятаки
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10.01.2021 13:35 Відповісти
такого при парашенки не было
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10.01.2021 12:51 Відповісти
а ведь как обидно, а ведь сами могли продавать вакцину, грановские, каноненки,милые соратники и как бы поднялись, а так мимо, поэтому будем срать на форумах, от злобы
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10.01.2021 12:55 Відповісти
Кацапен т ихочп і дпр ок с ами рі знимибі гайчи небігайала птямитвоїмит утсме рд ить.
Лахта вали на свою лентаСРУ тут не подають 😎
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10.01.2021 15:48 Відповісти
Тепер все стало зрозуміло, що без зеленої наваристої прокладки цей клоун нічого не буде закупляти для українців, бо це їх зміст життя -вкрасти побільше поки при владному кориті. А те, що ніби-то китайська фармфірма ставила якісь умови, то це блеф для лохторату. У Китаї за корупцію смертна кара, і на цілий світ ставити якісь додаткові вимоги до поставок вакцини це дурилка для лохів, чомусь не оприлюднили закупівельну ціну і розцінки через посередника, бо бояться. У таких випадках уже мала бути делегація в іншій країні (хіба не Расея) і підписаний контракт, бо тепер під видом китайської яник через багатирьову (або сам медведчук) поставить руцьку підробку, як пити дати.
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11.01.2021 10:48 Відповісти
...зестепашка, а расскажи-ка всем, у кого из владельцев прокладки муж или жена китайцы?
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09.01.2021 19:52 Відповісти
Цей жулик для цього в МОЗ і прийшов - витратити мільярди бюджетних коштів і отримати сотні мільйонів відкату. А що купляти, у кого, по яким цінам - то йому по-барабану.
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09.01.2021 19:56 Відповісти
Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника - Цензор.НЕТ 7091
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10.01.2021 22:39 Відповісти
Короля грає свита. У нашого некорумпованого нелоха вона з "кращих" залишків партії регіонів. Чим далі, тим більше вони будуть нахабніти, бо управи на них немає.
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09.01.2021 20:16 Відповісти
Степанов, тьі просто представить себе, ****, не можешь как у нас будет отсутствовать хоть малейшая тень смущения, во время вздергивания тебя на каштан на Хрещатике
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09.01.2021 20:29 Відповісти
Только теперь я понимаю, что Супрун делала отлично свою работу: при ней медмафия сосала болт, государство покупало лекарство без прокладок и мутных схем.
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09.01.2021 21:36 Відповісти
Верните Супрун!
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10.01.2021 13:00 Відповісти
коррумпированная тварь, Степанов!.. гореть тебе в аду!
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09.01.2021 22:07 Відповісти
Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника - Цензор.НЕТ 8207
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09.01.2021 22:18 Відповісти
Где посредник, там откат.
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09.01.2021 22:38 Відповісти
Степашка, а что, так можно? Откатик не муляет?
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09.01.2021 22:42 Відповісти
Конечно можно ,а почему нет ,кто ему помешает ,форумчане цензора ???? 🤦🤣🤔🤣🤣🤣
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09.01.2021 23:11 Відповісти
Никого Степашка насильно не заставит колоть себе этот фуфломицин. Разве, что армию, или, возможно, ментов. Только, в этом случае (при неблагоприятных осложнениях вызванных вакцинацией), отвечать ему придётся как за диверсию, по законам военного времени, со всеми вытекающими...
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10.01.2021 07:13 Відповісти
Правильно відмітили, він цей фуфломіцин буде бюджетникам впарювати, а у разі чого нелох його відмаже.
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10.01.2021 12:49 Відповісти
Степанов забрехался.
"По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок." https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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10.01.2021 09:22 Відповісти
Слышь, придурок, а ГДЕ ТЫ ВЫЧИТАЛ, что это "условие китайской стороны"?
В смске Богвтырёвой?
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10.01.2021 09:37 Відповісти
Где же вы все, млять, сраные барцы - разаблачители барыги Порошенко?
Засунули языки в свои грязные жопы ???
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10.01.2021 09:39 Відповісти
за Порошенко не переживай. Он 2/3 гособоронзаказа себе в караман регулярно ложил (минометы "молот" по 210 тыс.грн при цене у производителя 70тыс; катера по цене итальянских - только вот в ЕС/Италии цены в 3-3,5 раза выше, чем в Украине). От того гособоронзаказ та лихо исполнялся.
А то, ситуация с вакциной очень похожа на откат - никто не спорит. Пусть Степанов покажет официальное письмо Sinovac с названным им условием о посреднике. Торговые компании могут иметь агентов, которые за комиссионное вознаграждение 3-5% занимаются организацией продаж и поиском клиентов. Но тогда производитель прямо и открыто официально об этом заявляет, что наш диллер в данном регионе - такая-то компания. И производитель не опасается собственных налоговых органов, которые в случае уклонения от уплаты налогов в Китае могут прижать за яйца. Но первое впечатление, так это то, что "требование" Sinovak о посреднике - это глупая отмазка.
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10.01.2021 12:47 Відповісти
Лише бьі нє пАрАшенка...
П.С. саме Порошенко призначив у Офіс найвеличнішого Єрмака, Татарова, Венедіктову і всіх тих ригівських відрижок.
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10.01.2021 12:58 Відповісти
Ты идиот?
" Он 2/3 гособоронзаказа себе в караман регулярно ложил" - а чё так мало?
Я в интырнете читал, что 90%!
Списывал на убитого в Приднестровье брата, а потом деньги через Липецкую фабрику переводил в Мальдивский офшор, Парасюк расследовал!
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10.01.2021 13:38 Відповісти
даже больше - я ошибся в пользу Порошенко. Закупали по 480 тыс. "молоты" при себестоимости в 60тыс и 15%-й рентабильности в 9тыс. грн.
Интервью с тех.директором Маяка:
https://amp.censor.net/ru/news/404943/tsena_na_120_mm_minomet_molot_v_480_tys_grn_yavlyaetsya_obosnovannoyi_tehdirektor_zavoda_mayak_sinitsyn
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10.01.2021 14:50 Відповісти
Ты больше, чем идиот. Из ТВОЕЙ ссылки: "

"Я не считаю цену завышенной, и могу это обосновать. Современные зарубежные аналоги 120-мм миномета стоят от 40 тысяч долларов. Кроме того, из 480 тысяч гривен стоимости нашего миномета почти половина остается в бюджете страны в виде налогов на зарплату, НДС и т.д., а расчетная прибыль (15%) - это всего 9 тысяч гривен, т.е. на всю прибыль от контракта мы сможем купить на завод не более 1 станка с ЧПУ. А нам необходимо разворачивать новое производство, осваивать новую технологию и новое оборудование, разрабатывать новые изделия. Во многих случаях мы вынуждены рисковать из-за ограниченных сроков и идти опытным путем",

Ты сам читал что копируешь? Это бред!
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10.01.2021 17:03 Відповісти
чел, ты упоротый или сказывается дефицит среднего образоапния? Хотя, судя по тому, как Порошенко обращается к своему электорату, это уровень утренника в дет.саду.
Тебе сотрудник производителя проговорился и это тебе печатает "цензор", что его наценка 15% и это 9000 грн. Если 15% составляет 9тыс, то 100% = 9000 / 15 * 100 = 60'000 грн себестоимость + 9 рентабельность = 69 тыс. цена реализации. А закупка в ВСУ по 480 тыс.грн.
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10.01.2021 19:03 Відповісти
Ты в своём уме?
Думаешь, что арифметику ты единственный знаешь в этой стране?
Вот так вот внаглую покупают в ВОСЕМЬ РАЗ дороже, и никто кроме тебя этого не замечает?
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11.01.2021 11:34 Відповісти
факты говорят сами за себя. Осозновать или не верить - личное дело каждого. Новости писал не я, равно как и тех.директора Маяка за язык тоже не я тянул.
На катерах, которые Порошенко сам у себя покупал за гос.средства (конфликт интересов, но кого это парит, да?) - там в три раза цена завышена. Цена чуть дешевле, чем у рассматривавшихся к приобретению итальянских (чтобы формально не цеплялись), но разница в ценах в ЕС и Украине - примерно в три раза (знаю на примере стоимости продуктов от знакомых из Гамбурга). Т.е. себестоимость украинских катеров примерно в 3 раза дешевле итальянских, но цена приобретения почти одинакова. Формально плставил дешевле, но мог бы ели не три, то 2 поставить на те же деньги.
Вообще, посмотрите в ютюбе фильм "клептократия". Там ничего секретного, просто факты в одном месте собраны за последние годы. Фильм несколько отрезвляет. Видно, как Порошенко менял политические окраски и с кем сотрудничал на протяжении своей политической карьеры, чтобы добраться до трона.
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11.01.2021 13:11 Відповісти
Верить или не верить - у нас свобода совести, это правильно!
Одни поклоняются разуму, а другие - мощам убитого в Приднестровье брата....
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11.01.2021 15:51 Відповісти
70тыс /480тыс * 100% = 15%.
Т.е. тут украдено 100%-15% = 85% налогово граждан. Близко к вашей цифре в 90%. Совпадение?) Или вам что-то известно?)
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10.01.2021 16:01 Відповісти
ЦЕНЗОР, чому ви весь час виставляєте на показ цього розумово-недоумкуватого брана Степанова? Він вже вбив 20 000 українців - офіційно підтверджено!! Нащо таке падло щодня показувати і писати, що воно каже?? Навіть всі ті попередні серійні вбивці, які вбили 20-50 людей, не мали такого рупору, як оцей маніяк!!!
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10.01.2021 11:15 Відповісти
Класс! Это шедеврально, скоро китайцы будут требовать, чтоб сразу заносили чемоданы "кому надо".
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10.01.2021 11:29 Відповісти
получается у самих нет мозгов закупить .нужен посредник ...так какого ж хйуя вы там сидите .твари ?
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10.01.2021 13:12 Відповісти
Брехуны.
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10.01.2021 15:21 Відповісти
Для себя власть втихаря закупают вакцину Pfizer,которую колят в странах ЕС, США и Израиле, пусть даже за свои "честно" заработанные деньги, которую переправляют , закупая чартерами самолетов, а для народа Китайскую,через Супрунят-Соросят, которую не регестрируют и не употребляют в данных странах, другими словами фуфломицин,подвергая риску здоровье население Украины,или так задумано, чтобы освободить территорию черноземов для власти и других народов, вот и закон о рынке земли приняли, по которому будут скупать у обедневшего, затравленного народа Землю за копейки,как в Голодомор или блокадном Ленинграде большевики скупали золото за бузанку хлеба, в место того, что бы принять закон о кооперативах, эфективном хозяйствованиии, переработке сырья и качестве жизни в селах и горолах, а так-же организовать производство вакцны Pfizer по лицензии из США, против так до сих пор не понятного проихождения короновируса подброшенного в Украину, ведь США обязаны народу Украины за уничтожение,нацеленных на их ракеты СССР в шахтах с ядерными боеголовками, или они считают , что расплатиоись с народом Украины офшорами и вакцинами для власти и олигархов?
А не заседелись ли данные товарищи, которые нам совсем не товарищи, на рабочих местах, которые им доверил народ управлять страной, в теплых кабинетах с огромными зарплатами и привилгиями , в наблюдательных советах получая по 500 тыс, так еще и откаты, как в случае с Китайской вакциной, срочно это кодло казнокрадов и врагов народа надо отзывать, как утративших доверие пока вмех до цугундера не довели, пусть идут в бищнез на вольные хлеба попробуют заработать по закону без взяток и корыта.
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10.01.2021 15:54 Відповісти
Супрун давно не міністр, до чого це ?
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10.01.2021 19:06 Відповісти
ведь США обязаны народу Украины за уничтожение,нацеленных на их ракеты СССР в шахтах с ядерными боеголовками, или они считают , что расплатиоись с народом Украины офшорами и вакцинами для власти и олигархов?
===
Пойди, возьми с них долги. Интересно будет посмотреть... на тебя
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11.01.2021 12:17 Відповісти
Если ядерняе ракеты СССР с шахтами в Украине были , которые разрушили, а они были и это факт, который нельзя утаить, разве что будет не дай бог 3 мировая и даже после этого этот факт как предупреждение не спишут, значит долг есть и ни куда он денется пока не расчитаются,а замалчивание этого со стороны так званой "украинской" власти преступление, как Голодомор, Холокост или бомбежки Дрездена, Хиросимы.Понятное дело , что ни Янукович-Тимпелтонский ни Яценюк, убивший гривну эмиссией с 8 до 18 и пустивший ее на рефинанс банкам и другие цели,ни Порошенко-Панамский, который в управление Родшильдам отдал Рошен ни Зеленский-Оманский этот вопрос подымать не будут потому, что США с ними расчитываются офшорами, а имея краденные деньги из Украины можно себе и "конфетку" Pfizer купить в стиле большевиков, когда в блокадном Ленинграде они икру ели, а остальному населению в место обещаной вакцины зарегистрированной в ЕС и США закупят за бюджетные деньги фуфломецин, который в данных странах не используют.И все это укладывается в продолжение политики отнесения Украины к колонии с обворованным и как следствие не финансируемой медициной из которой будут вынуждены уволится последние медики, а то что после Covid 19 ни чего не буде ни факт. Когда люди от нищеты из за коррупции с трудом выживают, или умирают,а с народом обращаются зуже, чем с Папуасами,что тут смешного? или думаешь, что у тебя нормальный бизнес или сам у "кормушки" и это тебя не коснется, а сам сдрыснешь в теплые страны вместя с Соросятами, когда окончательно все будет ограблено и поделено.
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11.01.2021 15:50 Відповісти
коли ********** ідіот, міністр стіпанов не може не бути ідіотом.
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10.01.2021 17:00 Відповісти
Шо вы так все ополчились на этого степанова? Как будто он единолично решает вопрос с вакциной.всё это-результат выбора большинства украинских избирателей в 2019 году и дальше будет всё значительно хуже и хуже,а ,возможно(я этому точно не удивлюсь),этих зелёных во главе с их дурачком на вторую каденцию выберут. время покажет
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10.01.2021 17:22 Відповісти
Аптека рулить....
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10.01.2021 19:00 Відповісти
Необхідністю отримати відкати від пупорізки богатирьової?
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10.01.2021 19:05 Відповісти
для степановых поможет только вакцинация прочной верьовкой со свежим хоз мылом и табуретом.
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11.01.2021 12:49 Відповісти

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