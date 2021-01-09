Степанов объяснил закупку китайской вакцины от COVID-19 через посредника

Министерство здравоохранения Украины выбирало оператора для закупки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по требованию китайского производителя.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью телеканалу "Настоящее время".

Речь идет о компании "Лекхим", которая принадлежит Валерию Печаеву. Медиа называют его соратником бывшего Министерка здравоохранения времен Виктора Януковича Раисы Богатыревой.

"То, что касается предприятия "Лекхим", с которым заключен договор, и мы об этом сразу заявили, это было условие, что компания Sinovac Biotech, которая хотела осуществлять поставки в Украину через это фармпредприятие - а это совсем не маленькое фармацевтическое предприятие, насколько я понимаю, давно сотрудничает с компанией Sinovac Biotech, и это было условие китайской стороны. Свои поставки они будут осуществлять через это предприятие. Поэтому с ними заключили договор. Далее с другими производителями заключат договоры, соответственно", - сказал министр.

Он раскритиковал общественную организацию "Пациенты Украины", которая обвинила главу Минздрава в самостоятельном назначении компании для закупки вакцины. По словам Степанова, его "не смущает" репутация "Лекхима".

"Он меня совершенно не смущает. А что такое "негативный фон" вокруг этого предприятия? Это украинское фармпредприятие, которое выпускает лекарственные средства, которые используются на территории Украины. Вы решили, что у нас есть "негативный фон", потому что какая-то организация что-то там придумала и заявила?", - заявил глава Минздрава.

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech, которая еще находится на завершающем этапе клинических испытаний. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

После этого 6 января Максим Степанов заявил о намерении забрать у государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" функцию закупок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, обвинив государственное предприятие в "неэффективности".