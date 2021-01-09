Кацуба продает особняк в Киевской области за $16 млн
Особняк экс-нардепа от "Партии регионов", куратора покупки так называемых "вышек Бойко" Сергея Кацубы продается за $16 млн.
Имение находится в селе Хотяновка под Киевом.
Об этом сообщил народный депутат Андрей Осадчук ("Голос").
"Параллельные миры. Дворец Кацубы продают за $16 млн. Здесь все прекрасно: и за какие построили, и в каком стиле, и сейчас спокойно продают, и надеются, что кто-то это купит", - написал он.
Осадчук указал линк на материал "Радио свободы" от 2014 года об имении Кацубы в селе Хотяновка под Киевом.
На сайте продажи недвижимости это же имение выставлено на продажу за $16 млн.
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sasha kozakova
показати весь коментар09.01.2021 11:54 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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