Состояние Илона Маска перевалило за 200 миллиардов долларов – Bloomberg
Состояние самого богатого человека в мире, основателя компании Tesla Илона Маска впервые превысили 200 миллиардов долларов.
По состоянию на 10 января его состояние равно $209 млрд.
Рост стоимости акций Tesla 7 января на 4,8% позволил Маску обогнать основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Сейчас Джефф Безос находится на втором месте в списке самых богатых людей в мире с $186 млрд. На третьем – американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс с $134 млрд.
Джерело: Bloomberg
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Domkrat
показати весь коментар10.01.2021 10:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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