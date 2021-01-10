Состояние Илона Маска перевалило за 200 миллиардов долларов – Bloomberg

Состояние самого богатого человека в мире, основателя компании Tesla Илона Маска впервые превысили 200 миллиардов долларов.

По состоянию на 10 января его состояние равно $209 млрд.

Рост стоимости акций Tesla 7 января на 4,8% позволил Маску обогнать основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Сейчас Джефф Безос находится на втором месте в списке самых богатых людей в мире с $186 млрд. На третьем – американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс с $134 млрд.