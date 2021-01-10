WhatsApp будет делиться с Facebook личными данными пользователей

Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, добавив пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook. Те, кто не примут новые правила до 8 февраля, не смогут продолжить пользоваться приложением

Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook.

"Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг", – говорится в новых правилах.

Мессенджер может делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данным о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресом и другими данными.