Apple и Hyundai договариваются о совместном производстве электромобилей

Компании Hyundai Motor Co и Apple в настоящее время находятся на этапе ранних переговоров о возможном совместном производстве электромобилей.

Перед этим корейское медиа Korea Economic Daily TV сообщило, что Apple и Hyundai ведут переговоры о производстве электрокаров и батарей до 2027 года, в результате чего акции автопроизводителя выросли на 25%.

8 января Hyundai подтвердил, что находится в переговорах с Apple, однако не отмечал их предмет.

Позже производитель сообщил, что "получил запросы о кооперации в производстве беспилотных электрокаров от различных компаний", названия которых не разглашаются.

В свою очередь, Apple пока ситуацию не комментирует. Ранее сообщалось, что Apple планирует начать производство авто с собственной технологией батарей до 2024 года.

Известно, что компании ранее работали вместе над программным обеспечением CarPlay, что позволяет соединять iPhone с автомобилями Hyundai.