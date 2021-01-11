Запасы в газохранилищах Европы догнали средний показатель за последние 5 лет

Текущий уровень запасов в подземных хранилищах Европы сравнялся со средним значением за предыдущие пять лет, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe.

Тем самым рынок переварил наследие двух холодных зим и нерастраченных чрезмерных запасов, созданных на случай транзитного кризиса на украинском направлении, сообщает Интерфакс-Украина.

По итогам газовых суток 9 января 2021 года запасы в ПХГ Европы сократились до 72,8 млрд куб. м, что составляет 67,44% от их максимальной вместимости. Это уже почти равно среднему показателю в те же дни 2016-2020 годов - 67,21%.

При этом на начало отбора газа из хранилищ в сезоне 2020-2021 годов превышение над средним пятилетним значением было 6,75 процентного пункта, или 7 млрд куб. м.

При нынешних, близких к рекордным, суточных отборах уместно начать загадывать, не опустятся ли уровни запасов в ПХГ ниже исторических минимумов. Кривая отборов 2017 года на данный момент находится в 9,6 процентного пункта ниже актуального уровня запасов.

В стуки Европа поднимает из ПХГ до 990 млн куб. м газа (данные за 7 января, в пятницу и на выходных показатели несколько снижаются).

Одним из факторов такого расхода газа является нежелание "Газпрома" прокачивать через Украину существенно больший объем, чем тот, к которому его принудили при подписании долгосрочного контракта с Киевом в декабре 2019 года. Обязательный к оплате уровень транзита на 2020 год составляет 110 млн куб. м, в январе "Газпром" прокачивает через Украину около 125 млн куб. м. "Газпром" бронировал дополнительные мощности на январь (могло получиться свыше 150 млн куб. м в сутки, но пока российская компания не решила воспользоваться этой бронью полностью).