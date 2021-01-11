Dragon Capital завершила покупку экономических изданий Finance и Minfin

Фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., которым управляет Dragon Capital, завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций компании Treeum.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital New.

Treeum является финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляет деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц. Компания основана Сергеем Виндерских, Евгением Измайловым и Иваном Евтушенко в 2008 году.

minfin.com.ua – сайт про финансы и инвестирование. Минфин публикует статьи про вложение денег, курсы валют, а также данные о банках и их продуктах. Сайт помогает разобраться в теме инвестирования, сравнить и выбрать инструменты для вложения денег.

finance.ua – сайт сравнения финансовых продуктов и медиа про личные финансы. Основан в 2000 году, в 2016 году стал частью Treeum. finance.ua позволяет сравнивать услуги банков, кредитных и страховых компаний и заказывать их онлайн.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.