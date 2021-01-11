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Dragon Capital завершила покупку экономических изданий Finance и Minfin

Dragon Capital завершила покупку экономических изданий Finance и Minfin

Фонд прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund L.P., которым управляет Dragon Capital, завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций компании Treeum.

Об этом сообщает пресс-служба Dragon Capital New.

Treeum является финансовым онлайн-супермаркетом в Украине и управляет деловыми медиаресурсами minfin.com.ua и finance.ua с суммарной аудиторией 8 млн посетителей в месяц. Компания основана Сергеем Виндерских, Евгением Измайловым и Иваном Евтушенко в 2008 году.

minfin.com.ua – сайт про финансы и инвестирование. Минфин публикует статьи про вложение денег, курсы валют, а также данные о банках и их продуктах. Сайт помогает разобраться в теме инвестирования, сравнить и выбрать инструменты для вложения денег.

finance.ua – сайт сравнения финансовых продуктов и медиа про личные финансы. Основан в 2000 году, в 2016 году стал частью Treeum. finance.ua позволяет сравнивать услуги банков, кредитных и страховых компаний и заказывать их онлайн.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.

Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио.

інвестиції (1555) супермаркет (84) інвестори (304) Dragon Capital (151)


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"Основатель и глава Dragon Capital Фиала является владельцем медиахолдинга "НВ", куда входят одноименные журнал, портал и радио."

Источник: https://biz.censor.net/n3240984

Дякуємо, дуже дякуємо Фіалі, його "Новоє врємя" та його головреду Сичу за преЗедента.
Яке наступне ... Фіала з Сичом будуть впарювати лохторату?
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11.01.2021 11:06 Відповісти
Я думал соросята типа этого по дуще порохоботам.
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11.01.2021 12:17 Відповісти
Не склалось у вас з думанням.
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11.01.2021 12:22 Відповісти
У вас в обох не склалося. Dragon Capital є офіційним спонсором Голосу.
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11.01.2021 15:11 Відповісти
В Романа. Як в Козюка.
Голос, спонсорований Фіалою також боровся проти Порошенка і зараз, за заявою Рудик, партія ЄС їхній ворог.
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11.01.2021 15:20 Відповісти
Фіаловський Сич:

"Во многом благодаря свободе слова и нещадной критике предыдущего президента Петра Порошенко и его окружения - в том числе и нами - Зеленский, собственно, и стал президентом с результатом в 73%."

https://nv.ua/opinion/zelenskiy-raskritikoval-nv-chto-proishodit-novosti-ukrainy-50047240.html
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11.01.2021 15:42 Відповісти

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