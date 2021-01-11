Покупка валюты населением в декабре выросла до рекорда

Объем покупки населением наличной валюты в декабре 2020 года превысил объем продажи на $84,6 млн.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ).

При этом продажа валюты населением в декабре выросла на 23% – до $1,62 млрд в эквиваленте, а покупка – на 18%, до $1,71 млрд. Оба эти значения стали наибольшими в 2020 году, а объем покупки валюты населением установил рекорд по крайней мере с 2015 года.

Как сообщалось, в ноябре по сравнению с октябрем 2020 года украинцы сократили продажу валюты на 3% – до $1,32 млрд в эквиваленте, в то время как покупка выросла на 11,7% – до $1,44 млрд в эквиваленте. Таким образом, чистая покупка валюты населением в ноябре составила $127,76 млн.