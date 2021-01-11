Миссия МВФ возобновила работу в Украине (обновлено)

Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by в понедельник возобновляет работу.

"Миссия … сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти", – цитирует агентство Интерфакс-Украина заявление представительства МВФ.

В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуально экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль высказал надежду, что по итогам работы Миссии Украине удастся договориться о получении нового транша.

"Ожидаем ряд продуктивных переговоров и онлайн-встреч с нашими партнерами для успешного завершения пересмотра программы Stand-by. Это, в свою очередь, откроет возможности для получения Украиной следующего транша", – написал премьер на своей странице в Facebook.

Шмыгаль подчеркнул, что правительство поддерживает курс реформ и продолжает последовательно внедрять в Украине европейские нормы и практики.

"Вместе с президентом и НБУ мы приложили максимум усилий для выполнения "структурных маяков", необходимых для просмотра программы", – отметил премьер.

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Как сообщалось, миссия МВФ начала работу в Украине 21-23 декабря в рамках пересмотра действующей программы stand by объемом $5 млрд. Затем миссия продолжит работу в Украине в январе после праздников.

Напомним, Украина в рамках 18-месячной программы финансирования stand by на SDR3,6 млрд ($5 млрд) взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года – с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

По данным СМИ, программа stand by фактически была поставлена "на паузу" из-за действий со стороны украинской стороны, которые поставили под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе. Однако заявления президента Владимира Зеленского о приверженности реформам и борьбе с коррупцией и ряд конкретных шагов, в том числе принятие госбюджета на 2021 год и восстановление оргструктуры Нацбанка, позволили заявить о миссии.