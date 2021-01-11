"Укрзализныця" достигла 45% пассажиропотока 2019 года

АО "Укрзализныця" к началу текущего года достигло 45% пассажиропотока 2019 года, сообщил и.о. члена правления компании, глава филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"45% - восстановление пассажиропотока 2019 года в последние недели, стартовали в октябре-ноябре с цифрой <30%. Идем наперекор, вероятно, самому сложному периоду для транспортной индустрии за десятилетие", - цитирует Перцовского Интерфакс-Украина.

Перцовский также сообщил, что к пиковому сезону, базируясь на спросе, УЗ возобновила до 17 направлений, запустила специальный "Лыжный экспресс" к Славскому, по предложениям пассажиров возобновляла остановки, соединила Киев с Авдеевкой впервые за шесть лет.

Как сообщалось, "Укрзализныця" во время новогодних праздников (с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года) перевезла в дальнем сообщении 196,1 тыс. пассажиров.