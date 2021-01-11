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"Укрхимтрансаммиак" установил два рекорда по транспортировке аммиака

В течение прошлого года государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" протранспортировало в резервуары Одесского припортового завода в режиме "транзит" рекордные 2 млн 512 тыс 252 тонны жидкого аммиака.

Как сообщает пресс-служба "Укрхимтрансаммиак", это абсолютный рекорд по транзитной транспортировке, начиная с 1979 года (с момента запуска магистрального аммиакопровода).

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2020 года ГП установлен еще один рекорд по транзитной транспортировке: оттранспортировано 1 млн 999 тыс 806 тонн аммиака производства ПАО "Тольяттиазот".

аміак (78) Укрхімтрансаміак (57)


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