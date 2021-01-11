Минэкономики ухудшило прогноз для экономики из-за локдауна

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирукет падение валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам января-марта 2021 года в 3%.

Соответствующий прогноз опубликован в Обзоре экономической активности, обнародованном на сайте министерства.

"Если до принятия решения о карантине "выходного дня" в ноябре 2020 года и введения очередного локдауна в январе 2021 года Минэкономики прогнозировало незначительный рост ВВП в первом квартале 2021 года, то сейчас, учитывая сокращение запаса прочности большинства ВЭД (особенно сферы услуг) и истощенность экономики постоянными колебаниями и сменами условий работы на протяжении 2020 года, очевидным является падение ВВП по итогам первого квартала 2021 года, которое может достичь 3%", – сказано в документе.

В то же время Минэкономики ожидает, что начало вакцинации в мире, а также мероприятия правительства, введенные с целью поддержки бизнеса и населения поможет минимизировать это падение.

При этом министерство ожидает возобновления роста экономики со второго квартала следующего года в случае отсутствия ухудшения ситуации с уровне заболеваемости и ужесточения карантинных ограничений.

В то же время по итогам января-ноября Минэкономики оценивает падение ВВП на уровне 4,7% к аналогичному периоду 2019 года, что соответствует прогнозу.

Как сообщалось, по данным Минэкономики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам января - октября 2020 года замедлилось до 5,2% с 5,5% по итогам первых девяти месяцев.