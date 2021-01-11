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Мировое производство смартфонов упало за год на 11%

Мировое производство смартфонов упало за год на 11%

Мировое производство смартфонов в 2020 году в связи с негативным влиянием пандемии COVID-19 сократилось на 11% - до 1,25 миллиарда штук.

Согласно исследованию китайского аналитического центра TrendForce, компаниями-лидерами по производству смартфонов в 2020 году стали Samsung – 263 миллиона штук, Apple – 199 миллионов, Huawei – 170 миллионов, Xiaomi – 146 миллионов и OPPO – 144 миллиона, сообщает УНИАН.

Центр TrendForce прогнозирует, что в 2021 году производство смартфонов начнет восстанавливаться и вырастет на 9% - до 1,36 миллиарда устройств. По прогнозу центра, лидерами рынка станут Samsung, Apple и Xiaomi.

Джерело:  УНИАН
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