"Укроборонпром" начнет сдавать имущество в аренду через Prozorro

Государственный концерн "Укроборонпром" и ГП "Prozorro.Продажи" подписали меморандум, предусматривающий передачу имущества предприятий Концерна в аренду исключительно путем проведения электронных торгов.

Об этом заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по работе с активами предприятий Мустафа Найем сообщил на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в целом предприятия госконцерна "Укроборонпром" владеют 7441 объектом недвижимости общей площадью почти 9 млн кв. м.

"Из них около 1,85 млн кв. м – избыточное имущество, которое уже давно не задействовано в производственных процессах предприятий Концерна, и может быть передано в аренду прозрачным и открытым способом", – отметил Найем.

По словам замглавы концерна, из 969 уголовных производств, открытых в сфере оборонно-промышленного комплекса, около 40% связаны с незаконным завладением государственным имуществом.

Найем напомнил, что для повышения прозрачности и эффективности распоряжения избыточными активами, концерн создал Реестр всего недвижимого имущества, доступного для аренды по всей Украине. Имущество может попасть в Реестр только при условии, если оно не задействовано в производственных процессах предприятий.

"Что важно, предприятия Концерна прислушиваются к рынку, а следовательно, снижают начальную стоимость аренды на 15%, если аукцион не состоялся по первой попытки, еще 15% – если со второй, и на 50% – во время третьей попытки через 30 дней. Все вырученные от аренды средства пойдут на развитие предприятий Концерна, которым эти объекты недвижимости принадлежат", – уточнил замглавы "Укроборонпрома".

Найем добавил, что к участию в конкурсах не будут допускаться физические или юридические лица страны-агрессора, которые являются бенефициарами, руководителями или владельцами таких лиц.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года бывший народный депутат, заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по взаимодействию с органами государственной власти Мустафа Найем возглавил направление работы с активами предприятий и мониторинга государственного оборонного заказа.