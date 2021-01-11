Литовская железнодорожная компания открыла "дочку" в Украине

Литовский оператор грузовых железнодорожных перевозок LTG Cargo (входит в группу Lietuvos gelezinkeliai) учредил в Украине компанию LTG Cargo Ukraine.

Как сообщили в Lietuvos gelezinkeliai, новая компания будет предлагать услуги аренды подвижного состава, экспедирования и прочие услуги в сфере грузоперевозок, передает Интерфакс-Украина.

LTG Cargo Ukraine учреждена в рамках стратегии расширения международного бизнеса LTG Cargo.

"Мы можем стать мостом между бизнесом Литвы и Украины и, таким образом, поощрять экономическое сотрудничество стран", – прокомментировал гендиректор LTG Cargo Эгидиюс Лазаускас.

По его словам, компания хочет стать международным перевозчиком грузов в Украине с годовым грузооборотом около 300 млн тонн – в 6 раз больше, чем в Литве.

Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "ЛТГ Карго Украина" зарегистрировано 9 декабря 2020 года в Киеве, директором компании указана Анастасия Водолазская. 100% уставного капитала принадлежит АО "ЛГГ Карго".

Летом прошлого года LTG Cargo также учредила дочернюю компанию в Польше – LTG Cargo Polska.