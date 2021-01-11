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Госгеонедра выдало "Нафтогазу" 20 разрешений на добычу газа на шельфе

Госгеонедра выдало

Государственная служба геологии и недр выдала НАК "Нафтогаз Украины" 20 специальных разрешений на геологическое изучение с дальнейшей добычей углеводородов на площадях "Скифская" и "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий приказ №627 от 30 декабря 2020 года обнародован на сайте Госгеонедр.

В частности, "Нафтогаз" получил спецразрешения на срок 30 лет для проведения работ на "Скифской" площади-01, 06, 10, 14, 18-22, а также площадях "Дельфин"-01, 03, 04, 07, 08, 10-15.

В то же время приказами №624-626 от 30 декабря 2020 года Госгеонедр отказала "Укргаздобыче" в предоставлении специального разрешения на изучение и разработку трех шельфовых месторождений – площади "Медуза", Змеиной и Крабовой площадей – в связи с принятыми судами решениями.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурс на один из участков, но его результаты отменили.

В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн.

В то же время глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб. м природного газа в год.

Автор: 

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Украине нужно думать на ходы вперед и нужно страну переводить с ресурсов 20-го века на технологии 21-го века. Как Маск перевел автомобили с ДВС на электричество, также и Украина должна переходить с добываемых ресурсов, которые исчерпаемы и переводить страну полностью на электричество, а электричество нужно сделать дешевым и нужно строить много хранилищ промышленного масштаба электричества. И во всех домах сделать отопление на электричестве дешевом, воду горячую - всем электрические бойлеры установить, плиты тоже электрические, индукционные сделать! Это придется в любом случае делать, ибо ресурсы закончатся из недр! Это будет и экологичнее и дешевле и лучше по всем параметрам!
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11.01.2021 22:57 Відповісти
Ну с такими ценами можно качать и украинский) , которого и так для населения было бы достаточно...Больше в карман поставят себе....
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12.01.2021 00:47 Відповісти

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