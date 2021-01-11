В Офисе Зеленского анонсировали план снижения тарифов на газ для населения
Министерство энергетики подготовило предварительный план по снижению тарифов на газ для населения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания по вопросу тарифов под председательством Владимира Зеленского.
"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", – сказал Зеленский.
На совещании было сообщено, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.
В свою очередь и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.
"Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", – отмечается в сообщении.
По данным издания "Українські новини", Министерство энергетики в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям предлагает с 1 февраля вернуть регулирование цены газа для населения.
Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нефтегаз Украины". Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины. Торговая надбавка поставщика определена в размере 2,5%.
Напомним, отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.
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перший пункт плану: НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию
другий пункт плану: Инфляция ускорилась в 2020 году до 5%, - Госстат
третій пункт плану: Цены в промышленности выросли в декабре на 14,5%, - Госстат
яетвертий пункт...: Власти Киева повысили тарифы на отопление на 19%
п"ятий...: Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо
далі буде...
Напомним, отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ". - А не простіше було б розібратись з фірташем і підконтрольними йому облгазами, які накручують ціну на доставку газу? Чи фірташ добре ділиться своїми "заробітками" з зе-бандою? Так добре - що заради нього можна навіть в черговий раз підставити Україну у відносинах з заходом?
Ты б ещё Мономаха вспомнил
Ответ - и да - было по другому . Люди не выходили на протесты по поводу коммуналки .
Именно 76 процентов дибилов получили именно то на что они заслуживают.
"Их стиль: повысить тарифы, а потом придумывать план по их снижению. Хороший план, забористый...
Буковельский Лыжник Апокалипсиса."
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.