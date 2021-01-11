В Офисе Зеленского анонсировали план снижения тарифов на газ для населения

Министерство энергетики подготовило предварительный план по снижению тарифов на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания по вопросу тарифов под председательством Владимира Зеленского.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", – сказал Зеленский.

На совещании было сообщено, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

В свою очередь и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

"Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", – отмечается в сообщении.

По данным издания "Українські новини", Министерство энергетики в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям предлагает с 1 февраля вернуть регулирование цены газа для населения.

Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нефтегаз Украины". Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины. Торговая надбавка поставщика определена в размере 2,5%.

Напомним, отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.