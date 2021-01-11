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В Офисе Зеленского анонсировали план снижения тарифов на газ для населения

В Офисе Зеленского анонсировали план снижения тарифов на газ для населения

Министерство энергетики подготовило предварительный план по снижению тарифов на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам совещания по вопросу тарифов под председательством Владимира Зеленского.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", – сказал Зеленский.

На совещании было сообщено, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

В свою очередь и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

"Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", – отмечается в сообщении.

По данным издания "Українські новини", Министерство энергетики в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям предлагает с 1 февраля вернуть регулирование цены газа для населения.

Продавать по фиксированной цене газ компаниям, которые поставляют его населению, должны будут "Укргаздобыча", "Черноморнефтегаз" и поставщик последней надежды, которым сейчас является НАК "Нефтегаз Украины". Эту цену предлагается установить с 1 февраля 2021 года сроком на 1 год. Цена будет определяться по формуле "хаб минус", то есть без учета стоимости транспортировки газа от NCG до западной границы Украины. Торговая надбавка поставщика определена в размере 2,5%.

Напомним, отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.

Автор: 

газ (7989) Зеленський Володимир (2528) Нафтогаз (3330) Тарифи на газ (717) Вітренко Юрій (264)


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Топ коментарі
+15
Редкое брехло! "Цена растет по объективным факторам, но мы не можем позволить рост цен"
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11.01.2021 16:07 Відповісти
+13
Закачали в хранилища газ по 2,3 грн., а теперь самому бедному в Европе народу продают в четыре раза дороже, чтобы Ахметов с Фирташем и Коломойским не обеднели.. Сволочи !!!
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11.01.2021 16:49 Відповісти
+9
********** недоразвитая этот зелебоб, какие погодные условия нахрен!!!
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11.01.2021 16:39 Відповісти
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Редкое брехло! "Цена растет по объективным факторам, но мы не можем позволить рост цен"
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11.01.2021 16:07 Відповісти
Так уже повысили. Значит, еще повысят.
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11.01.2021 20:15 Відповісти
меньдельша готовит минимум 2 твита ...
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11.01.2021 21:04 Відповісти
очередной видосик от зеленского
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11.01.2021 21:32 Відповісти
В Офисе Зеленского анонсировали план снижения тарифов на газ для населения

=================================================================
перший пункт плану: НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию
другий пункт плану: Инфляция ускорилась в 2020 году до 5%, - Госстат
третій пункт плану: Цены в промышленности выросли в декабре на 14,5%, - Госстат
яетвертий пункт...: Власти Киева повысили тарифы на отопление на 19%
п"ятий...: Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо
далі буде...
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11.01.2021 23:14 Відповісти
...Плюй курві очі, а вона про росу...
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12.01.2021 00:55 Відповісти
Зелена скотина...
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11.01.2021 16:10 Відповісти
Весной и летом опять снизят тарифы на газ? Перемога будет
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11.01.2021 16:11 Відповісти
Тільки на ринку ціни підуть вниз, так знову по фейсбучиках забігають боти з картинками "газ прі зєлєнскам - газ прі парашенка", як це вже було влітку.
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11.01.2021 16:31 Відповісти
"В Офисе Зеленского анонсировали план снижения тарифов на газ для населения" - https://www.youtube.com/watch?v=vm4zqUVC6VU что там офис, сам Зеленский в видосике сказал, что есть программа по уменьшению тарифов в два раза. (3 мин. 30 сек.) и вместо уменьшения увеличил тарифы в четыре раза, чтобы Ахметов с Фирташем и Коломойским не обеднели.
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11.01.2021 16:38 Відповісти
********** недоразвитая этот зелебоб, какие погодные условия нахрен!!!
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11.01.2021 16:39 Відповісти
ссссссссуки за декабрь по полной, за январь еще больше, а там 28 дней февраля да и к весне ближе, день длинее , солнышко появится можно и скинуть чуть ((
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11.01.2021 16:43 Відповісти
да не с первого февраля уже надо возвращать с первого января или вам так не дошло что это только цветочки!
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11.01.2021 16:47 Відповісти
Закачали в хранилища газ по 2,3 грн., а теперь самому бедному в Европе народу продают в четыре раза дороже, чтобы Ахметов с Фирташем и Коломойским не обеднели.. Сволочи !!!
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11.01.2021 16:49 Відповісти
Ось зараз дійсно стає страшно.
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11.01.2021 16:52 Відповісти
"По данным издания https://ukranews.com/publication/3040-vitrenko-predlagaet-vernut-regulirovanie-tseny-gaza-dlya-naseleniya "Українські новини" , Министерство энергетики в рамках предоставления государственной помощи уязвимым потребителям предлагает с 1 февраля вернуть регулирование цены газа для населения.

Напомним, отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ". - А не простіше було б розібратись з фірташем і підконтрольними йому облгазами, які накручують ціну на доставку газу? Чи фірташ добре ділиться своїми "заробітками" з зе-бандою? Так добре - що заради нього можна навіть в черговий раз підставити Україну у відносинах з заходом?
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11.01.2021 17:07 Відповісти
а почему здесь все помалкивают КТО и КОГДА принял ЭТИ грабительские законы, по которым сейчас верстают нам ЭТИ ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ?????? подзабыли, КТО нам впарил "транспортировку" газа, воды?? забыли, ЧТО они нам говорили - "конечная цена стоимости газа не увеличится"!!!!! беда нас украинцев, что память коротка! и поэтому вчерашние воры, которые не понесли никакого наказания при ворах нынешних, громче всех кричат - "держи вора"!!!!! НУЖНО НЕ ТАРИФЫ ОТМЕНЯТЬ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ, А З*А*К*О*Н*Ы, ПО КОТОРЫМ И ФОРМИРУЮТСЯ ЭТИ САМЫЕ ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ!!!
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11.01.2021 17:16 Відповісти
Та все правильно прийняли ці закони про розділення транспортування і самого газу. Ми перейшли у жовтні до Натфтогазу за тарифом 5,24. А наш облгаз за грудень впарює по 8,90, з січня по 9,90. А тепер уявіть якби було без розділення: вам би ніхто не дозволив міняти постачальника. А так, будь ласка, міняй не наміняйся))) Просто ідіоти вибрали зелену макаку, за сракою якої такі як ахмєтов і коломойський намагаються з людей здерти побільше. А до людей же не доходить. І от вчора було смішно слідкувати за однією гілкою в коментах на фб. Один зелелбоб тягне руку за розділення, бо він перейшов у вересні до Нафтогазу по ціні 4,75. А той зелебоб, що не перейшов покриває матюками ПОрошенка, бо він придумав розділення. Боже, та ви розберіться. І сміх, і гріх)))
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11.01.2021 17:22 Відповісти
а вот интересно ЧЕЙ ГАЗ они "распределяют"??? ГДЕ МОЙ, УКРАИНСКИЙ ГАЗ 12.000.000.000 КУБОВ??? И С КАИХ ЭТО ЕГО МНЕ ПЫТАЮТСЯ ВПАРИТЬ ПО "ФОРМУЛЕ"???????
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11.01.2021 18:32 Відповісти
Ну, тим хто перейшов до Нафтогазу, то облгази транспортують газ цього постачальника. Якщо хто не перейшов, то просто купують газ в Нафтогазі + роблять націнку + транспортування. ТОму і виходить "охрєнітєльна" сума
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11.01.2021 18:49 Відповісти
Шо опять Порошенко?
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12.01.2021 08:08 Відповісти
а шо при твоем порошенке было по другому???????
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12.01.2021 09:54 Відповісти
Ты дебил я смотрю редкий. Порошенко нет 1,5 года.
Ты б ещё Мономаха вспомнил
Ответ - и да - было по другому . Люди не выходили на протесты по поводу коммуналки .
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12.01.2021 11:34 Відповісти
а х да помню помню - "не раскачивайте лодку, а то путин нападет"))))))))))
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12.01.2021 11:40 Відповісти
И да именно эти дибилоиды зеленые - сброд который набрали так как небыло команды . А такие как ты голосовали именно за телевизионного голобородько -сделали и транспортировку газа , электричества, абонплату мусора и тепла .
Именно 76 процентов дибилов получили именно то на что они заслуживают.
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12.01.2021 11:37 Відповісти
за январь выгребут как за 3 месяца
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11.01.2021 17:23 Відповісти
Выход из рыночной экономики? Даешь талонную систему!!
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11.01.2021 17:30 Відповісти
вы суки транспортировку снимите.трубы строили за государственные деньги+люди тоже за свои проводили.а тут пришел черт хз откуда и мы должны ему платить?а йух ему в жопу горите в аду твари вечноголодные
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11.01.2021 17:30 Відповісти
Суцільна брехня від "першої особи".Якщо вас вистачить подивіться ось цей відосік повністю,якщо ні то з 3-ої хвилини там президент анонсував на цей опалювальний сезон меншу платіжку наполовину. https://youtu.be/bCxnKgW5NSQ Відверто з Президентом #4
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11.01.2021 17:31 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCbH-3GF4hWQ8Ri1KjGR8kNQ Самый сок

"Их стиль: повысить тарифы, а потом придумывать план по их снижению. Хороший план, забористый...
Буковельский Лыжник Апокалипсиса."
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11.01.2021 17:34 Відповісти
В Офисе Зеленского анонсировали план снижения тарифов на газ для населения - Цензор.НЕТ 1156
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11.01.2021 17:58 Відповісти
почему Витренко говорит только за газ, где про тарифы нв электроэнергию именно там новая кормушка и схема Роттердамм - плюс чи минус просто отдыхает в сравнении.
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11.01.2021 19:08 Відповісти
Протянут время до весны, а там цена газа сама начнет падать каждый месяц - вот вам и понижение, ну а осенью все начнется с начала. Все это жидовские манцы для слабо соображающих.
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11.01.2021 19:09 Відповісти
мансы)
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12.01.2021 09:58 Відповісти
"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми", т.е. европейскими в их понимании. А КОГДА БУДУТ ЕВРОПЕЙСКИМИ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ!!!
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11.01.2021 19:40 Відповісти
Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - сказал Зеленский.Источник: https://biz.censor.net/n3241089 - ЧТО ЗА БРЕД ??
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11.01.2021 20:43 Відповісти
окуєнна стратегія для 73%кових довбойобів ...спочатку піднімемо,а потім знизимо...зелене чмо!!!
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11.01.2021 20:48 Відповісти
Думаю на копійок 20-30 газ має подешевшати,бо ж треба для біомаси якусь подачку зробити.
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12.01.2021 08:15 Відповісти
В опалювальний сезон і за умови збільшення попиту ціна зростає у рази. Це цирк і клоунада від зеленого коміка. У всьому світі за умови збільшення обсягів ціна знижується. А зелена шобла ще не нажерлась.
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12.01.2021 11:04 Відповісти
в ЗеБiльноi шобли суцiльнi перемоги та досягнення...
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.
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12.01.2021 11:21 Відповісти

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