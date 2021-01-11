"Укрзализныця" получила только 25% компенсаций за льготные перевозки
В январе-ноябре 2020 года "Укрзализныця" предоставила услуг по перевозке пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 262,2 млн грн. За что получила лишь 24,8% компенсации от местных органов власти, которые являются заказчиками перевозок по социальным тарифам.
Об этом говорится в сообщении компании.
В целом задолженность местных властей за 11 месяцев 2020 года составила более 198 млн грн. Так, больше всего местные бюджеты задолжали Юго-Западной железной дороге - более 62,8 млн грн, Южной железной дороге - более 47 млн грн и Львовской железной дороге - 36,9 млн грн. Также Приднепровская железная дорога не получила 23,8 млн грн компенсаций, Одесская - 19,6 млн грн и Донецкая железная дорога - 7,8 млн грн.
Среди крупнейших должников - Харьковская область (36,2 млн грн), Киевская область (23,1 млн грн), Львовская область (17 млн грн), Днепропетровская область (17,1 млн грн) и город Киев (27,1 млн грн).
В "Укрзализныце" отмечают, что такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава.
"Укрзализныця" призывает местные власти найти возможность как можно быстрее компенсировать убытки за перевозку граждан льготных категорий в пригородном сообщении.
Ранее сообщалось, что, по словам председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака, компания планирует заключать с местными органами власти публичные договоры на пригородные пассажирские перевозки.
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