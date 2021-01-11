Нацкомиссия утвердила план развития "Днепрогаза" на 2021 год

НКРЭКУ утвержден общий объем финансирования мероприятий Плана развития газораспределительной системы АО "Днепрогаз" в 2021 году на уровне 79 млн грн. Около 40% средств будет потрачено на техническое переоснащение газовых сетей Днепра и Днепровского района.

Об этом говорится в сообщении общества.

В рамках Плана развития 2021 года, утвержденного постановлением НКРЭКУ №2790 от 30 декабря 2020 года, АО "Днепрогаз" направит почти 31 млн грн на обеспечение безаварийного и бесперебойного функционирования системы газоснабжения Днепра.

Остальные средства будут использованы для приобретения природного газа для покрытия производственно-технологических расходов, модернизации автомобильного парка и спецтехники, а также закупку оборудования для работы производственных подразделений компании.

В частности, с целью модернизации газораспределительной системы специалисты компании в течение года должны осуществить капитальный ремонт части газопровода среднего давления, а также провести реконструкцию более 3 км газопроводов, заменить 32 газорегулирующие пункты, построить 3 новые станции катодной защиты газопроводов и реконструировать 28 существующих станций электро-химической защиты газопроводов.

"Капитальные ремонты, реконструкцию и модернизацию газораспределительной системы наша компания осуществляет за счет тарифа на распределение голубого топлива. Размер тарифа определяется государственным регулятором. Кроме этого, из средств тарифной выручки на предприятии также выплачивается заработная плата, налоги, обеспечивается обслуживание потребителей, круглосуточная работа аварийной службы "104", установка, замена и поверка счетчиков", – объяснил технический директор "Днепрогаза" Юрий Безпрозваный.

В компании напомнили, что с 1 января 2021 года тариф на доставку газа в Днепре установлен в размере 93 копеек за 1 кубометр газа (без НДС).

"Однако установленный тариф значительно ниже экономически обоснованного уровня и в полной мере не обеспечивает функционирование аварийно-диспетчерской службы, своевременное выполнение необходимых ремонтных работ, модернизацию и регулярное комплексное обследование газовых сетей. По подсчетам специалистов, в прошлом году тариф на доставку газа для АО "Днепрогаз" покрывал расходы на обеспечение надежной эксплуатации газораспределительных сетей лишь на 76%", – отмечается в сообщении.

В 2020 году в рамках Плана развития АО "Днепрогаз" в Днепре и Днепровском районе было заменено около 1,2 км устаревших стальных газопроводов на полиэтиленовые, модернизировано оборудование 5 ГРП и установлено 9 современных ШРП, выполнен капитальный ремонт 24 анодных заземлителей, построенна новая станция катодной защиты газопроводов, заменены 12 задвижек в газовых колодцах и более 250 кранов на газопроводах-вводах в жилые дома, установлено 56 сигнализаторов аварийного давления.

АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК ("Региональная Газовая Компания") на территории города Днепр и Днепровского района.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тысяч специалистов. Они обслуживают 250 тыс км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

В 2019 году АО "Днепрогаз" доставило для 400 тыс своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс км.