НАПК возобновило финансирование партии Тимошенко из госбюджета

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) из-за претензий к поданной отчетности приостановило финансирование партии "Голос". В то же время финансирование партии "Батькивщина" возобновлено после устранения замечаний.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Сегодня "ВО "Батькивщина" уже подала уточняющий отчет, в котором устранила нарушения, вследствие чего ПАНК возобновило государственное финансирование этой политической силы", – сказано в сообщении.

В то же время НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг – медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное. Кроме того, установлены нарушения и недостатки, которые не связаны с остановкой финансирования партии.

"НАПК надеется, что партия "Голос" в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для восстановления государственного финансирования", – отметил заместитель председателя Агентства Иван Пресняков.

В НАПК напомнили, что в марте 2020 года Верховная Рада разрешила партиям подавать отчеты не позднее чем на 40-й день после окончания карантинных мероприятий в Украине. В итоге от всех парламентских партий поступили отчеты только за первый квартал 2020 года, отчетность за второй квартал подали только "Голос" и "Слуга народа", которая предоставила документы в НАПК 31 декабря 2020 года.

НАПК отмечает, что в принятом Верховной Радой государственном бюджете на 2021 год на финансирование партий предусмотрено 697 млн ​​грн. Это составляет 63% от общей суммы средств, предусмотренных на финансирование деятельности НАПК.

Как сообщалось, в конце ноября 2020 года Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) лишило политическую партию "Всеукраинское объединение "Батькивщина" бюджетного финансирования на четвертый квартал из-за выявленных в отчетности нарушений.