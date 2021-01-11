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Кабмин продлил действие программы обеспечения жильем молодежи до 2023 года

Кабмин продлил действие программы обеспечения жильем молодежи до 2023 года

Кабинет министров Украины продлил действие Государственной программы обеспечения молодежи жильем до 2023 года.

Об этом говорится в сообщении Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

"Мы приветствуем решение правительства сохранить эффективный механизм обеспечения молодежи жильем путем предоставления жилищных кредитов. Ожидаем не менее важных решений о наполнении государственного молодежного жилищного кредитования достаточным ресурсом из бюджета государства, ведь сегодня львиную долю нагрузки по этой программе несут местные бюджеты", – заявил глава правления Госмолодежьжилья Сергей Комнатный.

Как сообщалось, Госмолодежьжилье в январе-сентябре 2020 года заключил 400 договоров в рамках программ доступного жилья, при этом только один договор был профинансирован из государственного бюджета Украины, 91 – из уставного капитала фонда.

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Джерело:  Госмолодежьжилье
житло (600) Кабмін (7814) молодь (19)


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