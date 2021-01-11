Инфляция ускорилась в 2020 году до 5%, – Госстат

Рост потребительских цен в Украине по итогам 2020 года ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

Базовая инфляция по итогам 2020 года составила 4,5%, по сравнению с 3,9% в 2019 году.

В частности, в декабре 2020 года рост цен составил 0,9%, по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в ноябре инфляция составляла 1,3%, в октябре – 1%, в сентябре – 0,5%.

По данным Госстата, базовая инфляция в декабре составила 0,3%.

Согласно подсчетам ведомства, на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 16,1%) подорожали яйца. На 8,3-0,9% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис, сало. В то же время на 1% подешевела свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 4,6%, в т.ч. одежда – на 5%, обувь – на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошел в основном за счет повышения тарифов на горячую воду, отопление на 1,4%.

Цены на транспорт выросли на 0,7% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,5%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1%, по сравнению с 9,8% в 2018 году и 13,7% в 2017 году.