"Радабанк" и "Мегабанк" привлекли краткосрочные кредиты рефинансирования

Национальный банк Украины 6 января 2021 года предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 492 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о предоставленных кредитах на срок свыше 30 дней.

В частности, предоставлены кредиты АО "АБ "Радабанк" – на 70 млн грн и АО "Мегабанк" – на 20 млн грн. Третьего получателя рефинансирования НБУ не уточняет.

Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 6 января удовлетворил заявки трех банков на получение рефинансирования на общую сумму 492 млн грн под 6% годовых сроком до 84 дней.

Таким образом, в целом с 30 апреля 2020 года НБУ провел 34 аукциона по краткосрочном рефинансированию на общую сумму около 55,09 млрд грн.