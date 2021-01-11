"Радабанк" и "Мегабанк" привлекли краткосрочные кредиты рефинансирования
Национальный банк Украины 6 января 2021 года предоставил рефинансирование трем банкам на общую сумму 492 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные НБУ о предоставленных кредитах на срок свыше 30 дней.
В частности, предоставлены кредиты АО "АБ "Радабанк" – на 70 млн грн и АО "Мегабанк" – на 20 млн грн. Третьего получателя рефинансирования НБУ не уточняет.
Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 6 января удовлетворил заявки трех банков на получение рефинансирования на общую сумму 492 млн грн под 6% годовых сроком до 84 дней.
Таким образом, в целом с 30 апреля 2020 года НБУ провел 34 аукциона по краткосрочном рефинансированию на общую сумму около 55,09 млрд грн.
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