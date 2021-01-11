Строительная инспекция отказалась разрешить строительство высотки возле метро "Шулявская". ФОТО

Государственная архитектурно-строительная инспекция 29 декабря отказала ООО "Ринко" в выдаче разрешения на строительство торгово-офисного комплекса по проспекту Победы 50-а.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные Портала Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Основаниями для отказа стало непредставление заказчиком строительства целого ряда обязательных документов, включая градостроительные условия и ограничения по проектированию на участке, расчет класса последствий (ответственности) объекта, а также технические условия для газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.

Напомним, участок площадью 0,31 га на ул. Победы, 50-а, фактически располагается на территории сквера "Слава танкистам" вблизи ст. м. "Шулявская".

Этот участок Киевсовет сначала передала в аренду, а затем продал ООО "Ринко" в 2004 году за 2,5 млн грн. Впоследствии в 2007 году Киевсовет отменил эти решения. Но фирма возвращать участок не собиралась – в том же 2007 году "Ринко" внесло 0,31 га в уставный фонд ООО "Шулявская", которое затем через суд добилось признания за ним права собственности на участок.

В июне 2018 года ООО "Шулявская" по договору суперфиция передала право застройки этого участка обслуживающему кооперативу "Эксон Премьер Шулявская".

На израильском сайте www.u-i.co.il/ осуществляется предпродажа квартир в доме на ул. Победы, 50-а. Там же размещены фото проекта, на котором изображено 50-тиэтажное здание.

На сегодня участок огражден и на нем уже проводятся земляные работы.

Владельцами ОК "Эксон Премьер Шулявская" является Йозеф Москович из Израиля, Иван Влад из Закарпатья и компания "Эксон Групп" (Exon Group LLC), США.

В Окружном административном суде Киева находится иск ОК "Эксон Премьер Шулявская" к Департаменту градостроительства и архитектуры КГГА с требованием предоставить кооперативу градостроительные условия и ограничения для проектирования многофункционального комплекса с благоустройством и озеленением сквера на проспекте Победы, 50-а. Рассмотрение дела назначено на 15 февраля.

В рекламном материале, размещенном 25 декабря в "Экономической правде" Москович отметил: "50 Авеню" на Шулявке – это не просто проект многофункционального назначения. Это один из самых масштабных проектов не только в Киеве, но и в Украине. И это самый большой и технологически современный проект Exon Capital Group".

Эта группа включает в себя, в частности, ряд других кооперативов, осуществляющих скандально известные застройки в Киеве. Например, 11-этажка на Подоле на усадебном участке экс-нардепа Оксаны Билозир, 11-этажка на Батыевой горе на усадебном участке экс-нардепа от БПП Виктора Короля, 24-этажка над входом в. м. "Выставочный центр".