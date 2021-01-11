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НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию

НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 6 января отменила льготные цены на электроэнергию для религиозных организаций, жителей 30-километровой зоны вокруг АЭС, потребителей, использующих электроэнергию для отопления, многодетных семей и других категорий. Кабмин не стал возобновлять эти льготы в своем постановлении.

Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ №15 от 6 января 2021 года.

Документ определяет утратившими силу ряд постановлений НКРЭКУ, которыми регулировались льготные цены на электроэнергию для отдельных категорий потребителей.

Среди них:

1. Постановление НКРЭ №218 от 11 марта 2010 года "Об утверждении тарифов на электрическую энергию религиозных организаций". Этим документом тарифы на электроэнергию для религиозных организаций приравнивались к тарифам для населения. С марта 2017 года они составляют 1,68 грн/кВт-ч.

2. Постановление НКРЭ №498 от 23 апреля 2012 года "Об утверждении Порядка применения тарифов на электроэнергию". Документ прописывае льготу для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС на уровне 70% от действующего тарифа на электроэнергию.

Также это постановление закрепляет порядок расчета двух- и трех-зонного учета электроэнергии, который предполагает коэфициент 0,5 и 0,4 соответственно для тарифа на электроэнергию, потребленную с 23.00 до 07.00.

Норма о многозонных счетчиках сохранена в постановлении Кабмина №1325 от 28 декабря 2020 года, которым внесены изменения в постановление №483 от 5 июня 2019 года, утверждающее Положение о льготных тарифах на электроэнергию для населения (ПСО).

3. Постановление НКРЭКУ №746 от 6 июня 2017 года "Об утверждении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую юридическим лицам, являющимся собственниками (балансодержателями) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц".

Документ устанавливает тариф для юрлиц, которые оперируют жилыми комплексами для временно перемещенных лиц, тариф на электроэнергию в размере тарифа для населения – 1,68 грн/кВт-ч.

4. Постановление НКРЭКУ №220 от 26 февраля 2015 года "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению".

Документ устанавливает тарифы на электроэнергию для населения. Кроме прочего – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

А также – льготные тарифы в размере 0,9 грн/кВт-ч для многодетных семей, детдомов и для общежитий с общим прибором учета электроэнергии.

Согласно обоснованию к постановлению №15 НКРЭКУ, все постановления о льготах для отдельных категорий потребителей потеряли свою юридическую силу еще с июля 2019 года, когда был запущен оптовый рынок электрической энергии.

Однако в своем постановлении №483 Кабмин ссылался на них, как на действующие.

С внесением изменений в постановление №483 о ПСО 28 декабря 2020 года, "льготные постановления" окончательно перестали действовать.

Кабмін (7814) пільги (276) електроенергія (4299) НКРЕКП (1445)


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Топ коментарі
+21
красавчики - максимально вздрючивают свои избирателей
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11.01.2021 17:33 Відповісти
+12
Зато Беня купил у Центрэнерго по 1.16 грн вроде. Потом продаст лохам после 31 марта по 2.5 грн а то и 3 грн.
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11.01.2021 17:46 Відповісти
+12
НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию - Цензор.НЕТ 5178
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11.01.2021 19:43 Відповісти
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11.01.2021 17:16 Відповісти
НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию - Цензор.НЕТ 1534зебілам в ленту
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12.01.2021 12:01 Відповісти
красавчики - максимально вздрючивают свои избирателей
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11.01.2021 17:33 Відповісти
Зато Беня купил у Центрэнерго по 1.16 грн вроде. Потом продаст лохам после 31 марта по 2.5 грн а то и 3 грн.
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11.01.2021 17:46 Відповісти
так цена на энергорынке сегодня 1,05 - 1,15 грн.
https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr

к той цене еще нужно прибавить 30 коп Укрэнерго для выплаты зеленой энергетике и 1 грн ахметкиным облэнерго за передачу и распределение, плюс НДС
в итоге для Бени она выльется в 2,95 грн.
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11.01.2021 19:09 Відповісти
Всех этих чертей уволить, они враги народа!!! РЕВОЛЮЦИЯ!!!
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11.01.2021 18:47 Відповісти
Та ти шо!!
Зестадо і революція?? )))
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11.01.2021 20:04 Відповісти
НКРЭКУ и правительство отменили все льготы на электроэнергию - Цензор.НЕТ 5178
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11.01.2021 19:43 Відповісти
Обігнали Європу обженемо і США. Так тримати пане шмигаль.
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11.01.2021 20:34 Відповісти
вся страна должна ахметову!!!!!!!!!
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11.01.2021 20:57 Відповісти
"легким движением руки, льготы превращаются..."_________помню еще те благословенные времена, когда ахметов был просто донецким бандюком, а моего закона "о чернобыльцах" в редакции 1991 года не коснулась еще шаловливая рука "законодателя" для внесения "поправок". так вот там было черным по белому записано - "платить - 50% от ПОТРЕБЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ"!!! с тех пор чем больше вор-ахметов "приватизировал" облэнерго, тем больше "законодатели" урезали мои "льготы"(и это несмотря на прямую норму Конституции - "закон обратной силы не имеет")!!!! по итогу имею "льготные" 75(!) кВтт, за которые х/з как и кто начисляет какие то гроши, которые думаю шмыгалята скоро тоже отберут! вот такая вот х***я, малята!
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11.01.2021 21:08 Відповісти
))) Вы наверное с 1 января на сайт своего облэнерго не заходили))) Нет у вас больше 75 кВт) Отменили все и для всех, в том числе отопление)
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11.01.2021 22:06 Відповісти
шо, и закон о "чернобыльцах" может отменили? помню с подачи кули-влоб нам бесплатные лекарства отменили(зачем 60-70 летним еще лекарстав) и отдали их(бесплатные лекарства) "героям майдана"...
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11.01.2021 22:13 Відповісти
Аааа, все понятно... Значит заслужено отменили...
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11.01.2021 22:17 Відповісти
"заслуга", что еще живы???
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11.01.2021 22:21 Відповісти
Нет... Любителям рашки, желательно жить в рашке...
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11.01.2021 22:26 Відповісти
а из чего следует, что я..."любитель рашки"??? что украинец-чернобылец? что получая мизерную пенсию, поехал из Днепропетровской области в Польшу, что б не здохнуть с голоду?? в чем моя "вина"?? "героев" "обидел"? чем?
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11.01.2021 22:42 Відповісти
Не принимай, земляк, так близко к сердцу вяканье диванного революционера.А по правде,мы сами виноваты в том,что ждем и надеемся на очередного мессию.Мы должны жить в своей стране,должна быть работа и достойная зарплата для человека,а для стариков достойная пенсия.А главное,те кто 30 лет уничтожал страну и грабил, должны предстать перед НАРОДНЫМ СУДОМ.и получить справедливое наказание,независимо куда-бы они не сбежали.В который раз привожу в пример Израиль,найдены в любой точке планеты и УНИЧТОЖЕНЫ...
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12.01.2021 06:04 Відповісти
шолом вам с кисточкой! вот только во власти у нас те же "израэльтяне" только наши, они ни за что не поедут на землю "обетованную" все по той причине - там ответят за грехи перед народом... а у нас перед "гоями"...
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12.01.2021 09:31 Відповісти
Ну, так сиди в Польщі і пиши на польському форумі про польські проблеми, "чєрнобилєц" ти наш. В Україні з голоду ніхто ще не здох, більше того, одна з найбільших проблем - ожиріння)))) І, так, в військомат на 1000 баксів зарплати такі, як ти, не підуть. Вони поїдуть на 700 баксів зарплати хєрячити на іноземців і проклинати Україну.
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12.01.2021 10:58 Відповісти
я с ДТЕК пытаюсь бороться с 2018 года как поставил двузонный счетчик, с начала все было вроде прекрасно... когда ввели 100 киловатт "халявы" - начались махинации... во первых: нигде не сказано на какие 100 киловатт, суммарные или на каждую зону... это еще пол беды, далее они начали лепить ночные киловаты с дневными вместе, выщитывать процентное "отношение" и уже как то по процентам считать стоимость. есть киловаты 1-зоны день и 2-й зоны ночь, по ним надо и считать стоимость раздельно, а суммы (деньги) уеже складывать, но так получается приблизительно на 200 гривен дешевле, а это непоправимый убыток для ДТЕК...
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12.01.2021 09:40 Відповісти
расскажи какой счетчик ставил (модель), сколько стоила установка, отбился ли уже?
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12.01.2021 15:52 Відповісти
ставил уже давно, покупал в фирме, там же и программировал (тогда еще можно было), счетчик НИК с радиомодулем (простых на тот момент не было), сам счетчик и программирование тогда обошлось где то около 800 гриве (четыреста с чем то программирование), пломбировка тогда 283 гривны... рекомендую в любом случае. сейчас это на много дороже и нельзя программировать в фирмах, только в РЕС. первый месяц после установки конечно следили за расходом, получилось с 280 гривен с новым счетчиком заплатили восемьдесят с чем то (это я хорошо запомнил), сейчас с новым тарифом за январь заплатил 411 гривен, стирка, хлебопечь и бойлер только ночью и если не спится - готовка...
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18.02.2021 10:21 Відповісти
благодарю за исчерпывающий ответ
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18.02.2021 21:21 Відповісти
Тю, я об этом еще числа 3-4 писал))) На сайте Херсооблэнерго заранее это уже было)))
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11.01.2021 22:08 Відповісти
Молодец Зеля! Давай, сделай ещё раз и ещё раз эти 73% своих баранов
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11.01.2021 22:09 Відповісти
ктстам зебилам совет, что б было тепло. не обязательно топить газом или электро, можно просто есть ЗЕлёный горох и пердеть
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11.01.2021 22:20 Відповісти
У меня знакомый, жопу рвал за бубочку... Перед новым годом вложился и поставил себе электроотопление... Полмесяца попользовался и с 1 января все отменили... Несколько дней назад звонил, жаловался... Теперь оказывается он за него жопу не рвал, да и на выборы вообще не ходил))) Теперь жду когда начнет признавать свои ошибки)))
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11.01.2021 22:25 Відповісти
это просто отличный урок для зебила)) но всё равно ему потребуется ещё месяца 3-6 что б мозг перестроился и начал отличать очевидную реальность от вранья бубочки))
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12.01.2021 08:57 Відповісти
у нас в стране осталось отменить право на жизнь... у моей жены пенсия 2800, сумма за ЖКХ за декабрь составила 2807 гривен!!! если бы не моя пенсия - как жить? а если одинокие и с пенсией в 1650-1900 гривен, как жить??? УБ-_-ЛЮДКИ...
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12.01.2021 09:24 Відповісти
Слово "субсидія" Вам знайомо?
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12.01.2021 10:59 Відповісти
Остались только льготы для "найбільш вразливої категорії населення" для олигархов. Покупают электроэнергию оптом по цене ниже себестоимости. Вот она жидовская справедливость.
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12.01.2021 10:06 Відповісти
Тільки ВІШАТИ!!!
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12.01.2021 10:46 Відповісти
Смоктати)))) як мінімум, для 73% населення))))
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12.01.2021 11:00 Відповісти
Давно пора , все монитизировать
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12.01.2021 11:14 Відповісти
Хто не голосував за "прислуг" і шута про погіршення життя в усіх сферах говорили ще до виборів, А прихильникі ЄС ще й наголошували на те,що буде і на міжнародних відносинах,обороноздатності з вірою і мовою. Те бараняче стадо цьому не вірило. і не розуміло наслідки свого вибору. А тепер ці барани найбільше кричать і соплі розпускають. То падли їжте своє лайно, ви цього залужили Біда в тому,що потерпають і інші.
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12.01.2021 12:13 Відповісти
Ну при Порохе также с Ахметкой и прочими олигархами дружили и в результате этой дружбы холодильник электората победил при выборах, текущего Бубочку ждет та же участь за повторение этой дружбы. Вывод один - Ахметку пора канонизовать, ибо он вечен и всемогущ а презики от дружбы никуда не денутся.
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12.01.2021 13:55 Відповісти
в ЗеБiльноi шобли суцiльнi перемоги та досягнення...
А ще зростання ВВП на 40 вiдсоткiв, як обiцяв найвеличнiший вiслюк...жерiТе.
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12.01.2021 12:30 Відповісти

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