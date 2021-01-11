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НАБУ расследует покупку электроэнергии для "Укрзализныци" по завышенным ценам

НАБУ расследует покупку электроэнергии для

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) расследуют факты возможного завладения средствами АО "Укрзализныця" при закупке электроэнергии в 2019-2020 годах по завышенным ценам.

Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда, сообщает "Слово и дело".

Согласно материалам дела, расследование проверяет покупку электроэнергии для железнодорожной компании у ООО "Новая Энергетическая Компания" и ООО "Энерго Сбыт Транс".

В рамках этого дела детективы НАБУ провели обыск в квартире одного из фигурантов дела и изъяли мобильный телефон iPhone 12 вместе с SIM-картой. Целью обыска было обнаружение документов по покупке ООО "Новая Энергетическая Компания" электроэнергии и ее последующей продажи ООО "Энерго Сбыт Транс" в 2019-2020 годах. Также были изъяты записные книжки, блокноты, черновые записи, в которых содержится информация по покупке ООО "Новая Энергетическая Компания" электроэнергии и ее последующей продажи ООО "Энерго Сбыт Транс" по 2019-2020 годы.

Представитель владельца телефона просил вернуть SIM-карту. Суд ходатайство удовлетворил и обязал НАБУ вернуть эту SIM-карту.

Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "Энерго Сбыт Транс" основано в 2018 году и принадлежит самой "Укрзализныце". Владельцем ООО "Новая-Энергетическая-Компания" указан Милослав Боднар и ЗНВКИФ "Флорента".

Автор: 

НАБУ (1546) Укрзалізниця (4813) електроенергія (4299) Електрика (1240)


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