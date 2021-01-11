Нацбанк упростил порядок выдачи лицензий на перевод средств

Национальный банк Украины упростил порядок выдачи небанковским учреждениям лицензии на перевод средств, в частности, сократил срок рассмотрения пакета документов для получения лицензии с 60 до 30 рабочих дней.

Соответствующие изменения содержатся в постановлении правления НБУ от 24 декабря №168, которое вступает в силу с 12 января 2021 года, передает пресс-служба регулятора.

Согласно ему, Нацбанк также смягчил требование по достаточности у заявителя денежных средств для покрытия расходов, предусмотренных бизнес-планом на первый год осуществления деятельности по переводу средств, в частности, оставил только требование к заявителю иметь средства для покрытия только тех расходов, которые связаны с деятельностью по переводу средств.

Отмечается, что регулятор будет возвращать заявителю средства, уплаченные за услугу по рассмотрению пакета документов о выдаче лицензии, если Нацбанк оставил заявление о выдаче лицензии без рассмотрения при условии, если заявитель не представил повторно документы в течение трех месяцев со дня их возвращения на доработку или в случае поступления от заявителя соответствующего ходатайства, если услуга не была оказана.

Кроме того, НБУ будет не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о выдаче лицензии выдавать лицензию путем внесения записи об этом в Государственный реестр финучреждений или реестр лиц, не являющихся финучреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Согласно постановлению, регулятор будет уведомлять заявителя о принятом решении по результатам рассмотрения пакета документов, представленного для получения лицензии, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.

Кроме того, НБУ актуализировал перечень оснований для отзыва лицензии в соответствии с нормами закона о "сплите".

Нацбанк подчеркнул, что небанковским учреждениям, которые уже имеют лицензии на перевод средств, не нужно вновь обращаться в НБУ за изменением нормативного регулирования этого процесса.

Указывается, что после вступления в силу постановления НБУ самостоятельно включит сведения обо всех уже выданных лицензиях в реестры и пришлет небанковским учреждениям выдержки об их включении.

Согласно сообщению, небанковские учреждения обязаны будут в течение пяти рабочих дней с даты получения выписки вернуть Национальному банку лицензии, оформленные на номерных бланках Нацбанка.