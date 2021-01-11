Airbus сократил поставки самолетов за год на 34%
Европейский авиастроительный концерн Airbus сократил поставки коммерческих самолетов в 2020 году на 34% по сравнению с предыдущим годом.
Согласно пресс-релизу компании, авиаконцерн передал 566 коммерческих самолетов 87 заказчикам в минувшем году в соответствии с планом адаптации производства, принятым в апреле в ответ на пандемиию COVID-19, передает Интерфакс-Украина.
Для обеспечения бесперебойных поставок самолетов в условиях ограничения международных перелетов Airbus предложил заказчикам возможность получать самолеты дистанционным образом, введя электронную систему поставки самолетов - e-delivery. По итогам 2020 года около 25% всех поставленных самолетов были переданы заказчикам именно таким путем, что позволило минимизировать необходимость командировок, отмечают в Airbus.
"Мы со сдержанным оптимизмом оцениваем перспективы 2021 года, несмотря на то, что в ближайшее время нам по-прежнему предстоит столкнуться с вызовами и высоким уровнем неопределенности", - заявил президент Airbus Гийом Фори.
В минувшем году компания продала в общей сложности 383 самолета, а также получила заказы на 268 авиалайнеров. В частности, Airbus получила заказы на 64 самолета A220, на 296 самолетов A320, а также на 23 широкофюзеляжных самолета A330 и A350.
С учетом отмены к концу 2020 года заказов на 115 самолетов, совокупный портфель заказов на конец года составил 7184 самолетов.
Airbus опубликует финансовые результаты за 2020 год 18 февраля.
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