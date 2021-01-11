Владелец группы ОККО оформил покупку Херсонской нефтеперевалки Курченко

Антимонопольный комитет Украины разрешил АО "Концерн "Галнафтогаз" (группа OKKO) получить контроль над ООО "Нафта-Трансшипмент" (ранее – ООО "Варуна-Вест"), являющегося собственником недвижимого имущества проданного в конце 2019 года Херсонского нефтеперевалочного комплекса (ХНП).

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно данным госррестра, "Галнафтогаз" уже числится владельцем 99,9% уставного капитала ООО, еще 0,1% – ООО "Финансовая компания "Декра" (Ивано-Франковск), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации путем приобретения "Галнафтогазом" Херсонской нефтеперевалки у ООО "НАФТА-трансшипмент" 14 августа 2020 года.

Львовское ООО "НАФТА-трансшипмент" до января 2020 года носило название "Варуна-Вест". В ноябре 2019 года эта фирма стала покупателем Херсонского нефтеперевалочного комплекса за 200 млн грн. Он был выставлен на продажу в рамках исполнительного производства по взысканию долга "Реал Банка" беглого Сергея Курченко по кредиту рефинансирования, предоставленному Нацбанком в 2013 году.

Отметим, что до конца июня 2019 года владельцем "Варуна-Вест" в госреестре было указано ООО "ОККО Ритейл" Виталия Антонова. Однако затем она была переоформлена на нескольких львовян через ООО "КУА "Актив".

Однако после проведения аукциона по продаже Херсонского нефтеперевалочного комплекса "Галнафтогаз" отрицал свою причастность к покупке актива.

Связанные с КУА "Актив" Ивана Коцьо, Анатолия Гурского, Игоря Таранского и Богдана Куспися ООО "Агроче Плюс" и "Интерэнерготрейд" ранее засветились в качестве крупнейших доноров кампании Владимира Зеленского на президентских выборах, влив в его избирательный фонд по 3 млн грн.

"Галнафтогаз" является крупнейшим в Украине розничным дистрибьютором автотоплива и третьей компанией по количеству АЗС. По состоянию на декабрь 2019 года компания владела и эксплуатировала 11 нефтебаз (две из которых планируется закрыть) и 402 АЗС, из которых 357 АЗС под маркой ОККО.

Холдинговой компанией "Галнафтогаза" выступает GNG Retail Public Limited, которой принадлежит 90% акций. Основателем и конечным бенефициаром группы является Виталий Антонов, а миноритарным пакетом акций GNG Retail Public Limited владеет Европейский банк реконструкции и развития.