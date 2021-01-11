США ввели санкции против нардепа Дубинского из "Слуги народа"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело ограничительные меры в отношении семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью связанной с Россией сети внешнего влияния, связанной с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, против которого в сентябре 2020 года были введены санкции за попытку повлиять на президентские выборы в США.

Об этом объявил министр финансов США Стивен Мнучин, сообщает пресс-служба министерства.

"Российские кампании по дезинформации, нацеленные на американских граждан, представляют собой угрозу нашей демократии. Соединенные Штаты будут продолжать агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и процессов", – подчеркнул Мнучин.

В частности, санкции введены против бывшего прокурора ГПУ Константина Кулика, экс-нардепа Александра Онищенко, Андрея Телиженко и депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

По данным американских властей, они публично выступили или присоединились к Деркачу для скоординированного распространения и продвижения фальсифицированных и необоснованных обвинений в отношении одного из кандидатов в президенты США.

"Они неоднократно публично заявляли, что распространяют дезинформацию о том, что официальные лица США участвовали в коррупционных сделках в Украине. Эти усилия согласуются с усилиями Деркача, действующего в качестве агента российских спецслужб, по оказанию влияния на президентские выборы в США 2020 года", – отмечается в сообщении.

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В частности, Дубинский вместе с Деркачем участвовал в пресс-конференциях, призванных распространить дезинформацию и очернить кандидатов в президенты США и их семьи.

Кроме того, санкции введены в отношении подконтрольных Деркачу псевдоСМИ – NabuLeaks и ООО "Эра-Медиа".

Под санкции США также попали члены команды Деркача. В частности, медиа-менеджер Петр Журавель, который работает администратором веб-сайта NabuLeaks и формально владеет компаниями Only News и ООО "Скептик", распространяющими дезинформацию. Санкции также введены против соратников Деркача – Дмитрия Ковальчука и Антона Симоненко.