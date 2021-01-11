,,Власти Киева повысили тарифы на отопление на 19%."

Тариф на отопление для населения, получающего тепло от КП "Киевтеплоэнерго" в Киеве, повышен на 19,2%, на горячую воду – на 16%.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение КГГА №2077 от 29 декабря 2020 года обнародовано на сайте Киевской городской госадминистрации и вступило в силу с дня публикации.

Документом внесены изменения в распоряжение от 23 сентября 2020 года №1487, которым были установлены тарифы для КП "Киевтеплоэнерго".

В частности, тариф на поставку тепловой энергии для населения (без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов) повышен с 1356,31 грн до 1616,48 за 1 ГКал (с НДС), для бюджетных учреждений – с 1357,73 грн до 1617,88 грн, для религиозных организаций – с 1332,67 грн до 1596,16 грн.

Тариф на поставку горячей воды для населения (без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов) повышен с 85,97 грн за кубометр (с НДС) до 99,79 грн, для бюджетных учреждений – с 79,72 грн до 92,36 грн, для религиозных организаций – с 83,87 до 97,70 грн за кубометр.

Как сообщалось, в декабре 2020 года НКРЭКУповысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.