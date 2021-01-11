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Новини
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Власти Киева повысили тарифы на отопление на 19%

Власти Киева повысили тарифы на отопление на 19%

Тариф на отопление для населения, получающего тепло от КП "Киевтеплоэнерго" в Киеве, повышен на 19,2%, на горячую воду – на 16%.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение КГГА №2077 от 29 декабря 2020 года обнародовано на сайте Киевской городской госадминистрации и вступило в силу с дня публикации.

Документом внесены изменения в распоряжение от 23 сентября 2020 года №1487, которым были установлены тарифы для КП "Киевтеплоэнерго".

В частности, тариф на поставку тепловой энергии для населения (без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов) повышен с 1356,31 грн до 1616,48 за 1 ГКал (с НДС), для бюджетных учреждений – с 1357,73 грн до 1617,88 грн, для религиозных организаций – с 1332,67 грн до 1596,16 грн.

Тариф на поставку горячей воды для населения (без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов) повышен с 85,97 грн за кубометр (с НДС) до 99,79 грн, для бюджетных учреждений – с 79,72 грн до 92,36 грн, для религиозных организаций – с 83,87 до 97,70 грн за кубометр.

Как сообщалось, в декабре 2020 года НКРЭКУповысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций на 2021 год для 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Больше всего вырос тариф для обеспечивающего теплом часть левого берега Киева ООО "Евро-реконструкция" – на 49,7%. Тариф для КП "Киевтеплоэнерго", которое поставляет тепло для большинства жителей города, повышен на 9,8%.

НКРЭКУ обосновала необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году существенным снижением объемов производства тепловой энергии, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом затрат на услуги по распределению природного газа.

Напомним, НКРЭКУ устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для 26 лицензиатов с объемом выработки более 170 тыс Гкал и уровнем коммерческого учета энергии более 90%, которые производят 50% тепловой энергии в Украине.

Автор: 

Київ (4718) опалення (568) опалювальний сезон (1157) Київтеплоенерго (186)


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,,Власти Киева повысили тарифы на отопление на 19%."
-- Было, бы, странно, если, бы, ...АСЫ понизили на 19%. Это были, бы, не они. Не ...АСЫ.
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11.01.2021 19:19 Відповісти
Як чітко та кваліфіковано звучить: Тариф на отопление для населения, получающего тепло от КП "Киевтеплоэнерго" в Киеве, повышен на 19,2%, на горячую воду - на 16%.
А тепер давайте погадаємо - на скільки ВИРОСТУТЬ оплата за такі аргументовані тарифи та надходження у казну (касу) бажаючих отримати підвищені суми?

Я можу сказати, що РЕКОРДИ листопада будуть гарантовані.І вони (рекорди) вже відзначаться у розрахунках за грудень.
А вам не сказали як кияни розраховувалися раніше? Тут вже неважливо чи вони не знають, чи стидно признаватися. Але я вам повідомлю, що в Києві на відміну від України значно вищі розрахунки на 7 % і сягають аж 34%. Ще в розрахунках за жовтень було 43 %. Успіх у якісь 9 %, але є всі реальні розрахунки, що за грудень РЕКОРДИ будуть покращені.
Це все, дійсно, було би сумно, але вже стає весело. Головне у цій історії, щоб вони заплатили податки із нарахованих СОБІ сум.. Источник: https://biz.censor.net/n3241146
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11.01.2021 19:19 Відповісти
42 м 2 жил. пл за ноябрь 1883грн, за декабрь 2875,86грн, за январь будет +19,2% к декабрю и + морозы до -19 -20 думаю = все 3500грн только за отопление, а Шмургаль говорит что снизят только в феврале ((
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11.01.2021 20:44 Відповісти
Покупка и http://tepllo.pp.ua монтаж твердотопливного котла - выгодный экономный вариант автономной и энергонезависимой системы отопления
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11.01.2021 21:38 Відповісти
В частности, тариф на поставку тепловой энергии для населения (без учета расходов на содержание и ремонт центральных и индивидуальных тепловых пунктов) повышен с 1356,31 грн до 1616,48 за 1 ГКал (с НДС), для бюджетных учреждений - с 1357,73 грн до 1617,88 грн, для религиозных организаций - с 1332,67 грн до 1596,16 грн.
ЛЮДИ!!!!, А Я ЖИВУ НА ВИГУРІВЩИНІ-ТРОЄЩИНІ І ПЛАЧУ ПО 1654, 41 ГРН. ЗА ГКАЛ УЖЕ ДРУГИЙ РІК ПОСПІЛЬ, ТО ЦЕ ВИХОДИТЬ, ПЕРЕПЛАТИВ СКІЛЬКИ. І ЗА ГАРЯЧУ ВОДУ ЗА 1 КУБОМЕТР ПЛАЧУ 97,89 ГРН. А ЯКЩО МЕНІ ПІДНІМУТЬ ЩЕ, ТО МИ ЙДЕМО НА РЕКОРД ПО УКРАЇНІ.
ЩОСЬ НЕ ТАК З ГОЛОВОЮ ЧИ У НИХ, ЧИ У МЕНЕ....
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11.01.2021 22:30 Відповісти

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