Работодатели получили 650 миллионов на выплату зарплат из-за локдауна

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершило выплату работодателям единовременного пособия на период 2-недельного карантина.

Как сообщает пресс-служба министерства, для получения помощи по этой программе работодатели подали почти 7000 пакетов документов на помощь для более 163 тысяч человек.

"Очень важно, что абсолютно все работодатели, которые подали документы, получили денежные выплаты на своих работников еще до 28 декабря прошлого года. Общая сумма составила около 650 млн грн. Еще один важный момент, по правилам нашей программы, эти деньги работодатели должны были передать непосредственно своим работникам уже на следующий день после получения", – отметил глава министерства Игорь Петрашко.

По данным Минэкономики, наибольшее количество пакетов документов было подано работодателями Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Винницкой и Запорожской областей.

В разрезе сфер активными участниками программы стали представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.

Среди крупных предприятий, получивших помощь – Международный аэропорт "Борисполь", АО "Укрзализныця", областные отделения "Укравтодора", АО "Кондитерская фабрика "Харьковчанка", "Турбоатом", авиакомпания "Роза ветров", ВО "Славянский завод высоковольтных изоляторов", НПК "Прогресс", ООО "ОАО Олимп" и ООО "Юнигран".

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Как сообщалось, 14 декабря Кабинет министров через портал "Дія" начал собирать заявки на получение 8 тыс. грн одноразовой помощи от государства от наемных сотрудников и физлиц-предпринимателей, деятельность которых будет запрещена в период усиленного карантина в январе.

Кроме того, работодатели, которые сократили или могут сократить рабочее время работников через карантин, с 14 декабря также могут подать заявление на получение единовременной материальной помощи. Для этого до 21 декабря необходимо обратиться в центр занятости по своему месту пребывания и предоставить необходимые документы.

Напомним, Кабинет министров решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января, запретив работу ресторанов (кроме доставки и работы "на вынос"), кинотеатров, спортзалов, ТРЦ, магазинов непродовольственных товаров и заведений образования (кроме детсадов). Общественный транспорт продолжит работать.

Ранее Верховная Рада прияла инициированные президентом законы о выплате помощи в размере 8 000 грн гражданам, которые потеряют работу в случае введения локдауна, а также о списании налогового долга для физлиц-предпринимателей на сумму до 3,06 тыс. грн.