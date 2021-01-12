Цены на нефть перешли к снижению

Котировки нефти снижаются во вторник на сигналах о возможном увеличении предложения на рынке за счет притока новых объемов сланцевой нефти из США.

Утром мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,1 (0,18%), до $55,56 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,33 (0,6%) - до $55,66 за баррель, сообщает Интерфакс.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,08 (0,15%), до $52,17 за баррель. В понедельник WTI подорожала на $0,01 - до $52,25 за баррель, максимума с 21 февраля 2020 года.

При текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль Bloomberg TV.

"Всем известно, что при цене WTI выше $50 за баррель сланцевая добыча начинает повышаться, - отмечает аналитик CMC Market Asia Pacific Майкл МакКарти. - Трейдеры будут очень внимательно следить за данными о запасах нефти в США в ближайшие недели, чтобы понять, реализуется ли этот прогноз".

Давление на рынок также оказывает укрепление доллара США, сокращающее привлекательность вложений в сырьевые товары, номинированные в долларах.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,14% в ходе торгов во вторник.