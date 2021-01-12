Цена на золото колеблется на фоне укрепления доллара

Золото во вторник утром колеблется на уровнях предыдущего закрытия, влияют на стоимость металла укрепление доллара и риски в связи с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Золото третью торговую сессию подряд остается на уровне около 1850-1855 долларов, не сумев закрепиться на уровне выше 1900 долларов, достигнутом в начале года. Основным сдерживающим фактором для металла остается укрепление доллара, сообщает Прайм.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 90,6 пункта. Укрепление доллара оказывает давление на золото, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В то же время золото, традиционно являющееся более надежным активом, поддерживают сохраняющиеся риски по пандемии коронавируса. "Новый штамм вируса напоминает нам о том факте, что 2021 год может не сильно отличаться от 2020 года, если мир не получит вакцину достаточно быстро", - цитирует агентство Рейтер мнение экономиста OCBC Bank Хоуи Ли.