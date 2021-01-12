БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Цена на золото колеблется на фоне укрепления доллара

Цена на золото колеблется на фоне укрепления доллара

Золото во вторник утром колеблется на уровнях предыдущего закрытия, влияют на стоимость металла укрепление доллара и риски в связи с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Золото третью торговую сессию подряд остается на уровне около 1850-1855 долларов, не сумев закрепиться на уровне выше 1900 долларов, достигнутом в начале года. Основным сдерживающим фактором для металла остается укрепление доллара, сообщает Прайм.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,15%, до 90,6 пункта. Укрепление доллара оказывает давление на золото, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

В то же время золото, традиционно являющееся более надежным активом, поддерживают сохраняющиеся риски по пандемии коронавируса. "Новый штамм вируса напоминает нам о том факте, что 2021 год может не сильно отличаться от 2020 года, если мир не получит вакцину достаточно быстро", - цитирует агентство Рейтер мнение экономиста OCBC Bank Хоуи Ли.

Джерело:  Прайм
