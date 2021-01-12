Пассажиропоток в метро Киева упал за год на 56%
Киевский метрополитен в 2020 году перевез 279,484 млн пассажиров, что на 215,816 млн, или на 56% меньше, чем в предыдущем году.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Наиболее загруженной в 2020 году осталась станция "Академгородок". За год ею воспользовались 12,5 млн пассажиров. Следующей по пассажиропотоку является станция "Лесная", обслужившая 11,560 млн пассажиров.
Меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции "Днепр" - 555 тыс.
В целом "красная" линия метро Киева из 18 станций перевезла почти 114 млн человек. "Синяя" линия - 97,7 млн пассажиров, а "зелено" линией за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей столицы.
