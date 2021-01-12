"Укргаздобыча" выплатит компании Misen 1,3 миллиарда

Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление компании "Мисен Энтерпрайзис АБ" (Misen Enterprises AB) и ООО "Карпатыгаз" и предоставил разрешение на выполнение конечного решения на согласованных условиях Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма о взыскании с АО "Укргаздобыча" на пользу Misen Enterprises AB 1,34 млрд грн (47,06 млн долл.) и 1 млн грн в пользу ООО "Карпатыгаз".

Как пишет Finbalance, "Укргаздобыча" просила Киевский апелляционный суд удовлетворить заявление Misen Enterprises AB и ООО "Карпатыгаз". Госкомпания отмечала, что условия уплаты упомянутой суммы определены мировым соглашением, которое было утверждено Стокгольмским арбитражем.

В свою очередь Киевский апелляционный суд обратил внимание, что в производстве Хозсуда Киева находится на рассмотрении дело по иску Национального антикоррупционного бюро Украины к АО "Укргаздобыча", ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB о признании недействительным дополнительного соглашения к договору о совместной деятельности без создания юридического лица от 10.06.2002 и признании недействительным договора от 20.04.2011 о предоставлении услуг по добыче, сбору, подготовке и транспортировке газа, нефти и газового конденсата, поскольку постановлением Верховного Суда от 04.12.2019 было направлена на новое рассмотрение в указанный суд.

Как сообщалось, ранее Арбитражный суд торговой палаты Стокгольма постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргаздобычи", которая в свою очередь должна выплатить сумму компенсации "Карпатыгазу" и Misen Enterprises AB.

"Укргаздобыча" еще осенью 2015 года заявляла, что "Карпатыгаз" и его акционер Misen отказываются выполнять обязательства в рамках СД. По данным "Укргаздобычи", Misen за период действия СД внесла только $3,68 млн инвестиций, при этом капитализация "Карпатыгаза" за период СД составила 1,5 млрд грн (за счет добычи более 700 млн кубометров ежегодно из 110 скважин "Укргаздобычи").

Некоторые исследования и СМИ связывают Misen с Дмитрием Фирташем и Юрием Бойко, однако в самой компании эту информацию отрицают.

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Misen Enterprises AB является дочерней компанией Misen Energy AB, штабквартира которой находится в Швеции.