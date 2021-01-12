БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Товарооборот Украины за год уменьшился на $7 миллиардов. ИНФОГРАФИКА

В целом товарооборот Украины в 2020 году составил $103,4 млрд, что на $7 млрд меньше, чем в предыдущем (в 2019 году - $110,5 млрд).

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

За 12 месяцев 2020 года в Украину импортировали товаров на $54,2 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. импорт уменьшился на $6,2 млрд или на 10,3%).

Экспортировали из Украины на $49,2 млрд (уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину: Китай - $8,3 млрд, Германия - $5,1 млрд и Россия - $4.6 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай-на $7.1 млрд, Польшу-на $3.3 млрд, Россию - $2.7 млрд.

К тройке наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся: зерновые - на $9,4 млрд, черные металлы - на $7,7 млрд, жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 млрд

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 млрд, реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 млрд, средства наземного транспорта - $5,5 млрд.

