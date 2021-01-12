Украина сократила производство автомобилей на треть

Всего в 2020 году в Украине было произведено 4952 автотранспортных средств, что на 32% меньше, чем в 2019 году. Легковых автомобилей - 4202 (-33%); коммерческих - 51 (-63%); автобусов - 699 шт. (-20%).

Об этом свидетельствую данные ассоциации "Укравтопром".

На украинских заводах в декабре 2020 года было изготовлено 523 автотранспортных средств, что на 6% меньше, чем в последнем месяце 2019 года.

При этом имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. единиц автотранспорта.

Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей. Декабрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 446 авто, что на 3% больше, чем в прошлом году. Из этого количества 290 автомобилей было собрано на "Еврокаре", а 156 машин выпустил ЗАЗ.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 70% до 6 едениц. (Все изготовлены на заводе "Черкасский автобус").

На треть упало автобусное производство, за месяц был изготовлен 71 автобус.

Наибольшее количество автобусов выпустил "Черкасский автобус" - 35 штук. На черниговском автозаводе изготовили 22 автобуса. ЗАЗ сообщил о производстве 10 автобусов.

Декабрьский результат Часовоярского автобусного завода - 4 автобусов.

По итогам года все предприятия автопрома сократили производство, кроме ЗАЗ. В сентябре запорожский автозавод возобновил выпуск легковых автомобилей, благодаря этому предприятие закончило год с 10 кратным ростом относительно 2019 года.