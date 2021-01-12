Чистые международные резервы превысили $18 миллиардов, – Данилишин

Чистые международные резервы Украины по состоянию на 1 января составили $18,1 млрд, что на 19% больше, чем на начало декабря 2020 года ($15,2 млрд).

Об этом в Facebook сообщил глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

"Чистые международные резервы НБУ (без учета задолженности перед МВФ) на 1 января 2021 года составляли $18,1 млрд и достаточны для покрытия выплат государственного сектора и Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами, которая в 2021 году составит около $7,2 млрд", - сообщил Данилишин.

Из внешней задолженности перед нерезидентами около $2 млрд должны быть выплачены правительством по еврооблигациям в сентябре 2021 года, а также для покрытия дефицита текущего счета, который по прогнозу НБУ ожидается в 2021 году на уровне $3,5 млрд.

Объем плановых платежей государства в пользу Международного валютного фонда в 2021 году составляет около $1,6 млрд, в том числе $1,36 млрд – на погашение основной суммы долга и $260 млн - процентные платежи.

"Необходимость рефинансирования задолженности Украины перед МВФ требует выполнения сторонами взятых обязательств по действующему соглашению stand-by, что позволит Украине привлечь финансирование МВФ на сумму около $2,9 млрд", - сообщил Данилишин.

Он добавил, что с учетом выплат по задолженности банковского и корпоративного секторов, а также межфирменного долга, общий объем платежей из Украины в пользу нерезидентов в 2021 году составит около $15,5 млрд.