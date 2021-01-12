Нацбанк ужесточил требования к выдаче потребительских кредитов

Национальный банк Украины поднимет вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021 года и до 150% с 1 января 2022 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №1 от 11 января 2021 года, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 30 июня.

Такие изменения будут способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов.

Помимо этого, постановление призвано увеличить устойчивость кредиторов к потенциальным кризисным явлениям, в частности, стимулировать должный учет, как преимуществ, так и рисков работы в этом сегменте.

НБУ напомнил, что текущие показатели веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала в 10% означает, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала.

Согласно сообщению, двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале банков, активных в сегменте потребительского кредитования, в полтора раза до 1,5 грн, создавая запас 0,5 грн в случае неблагоприятных условий.

Указывается, что в то же время этим постановлением банкам предоставляется возможность с отчетной даты, по состоянию на 21 февраля, определять потребность в капитале на покрытие кредитного риска внебалансовых обязательств учитывая вероятность их конверсии в кредитные активы.

Как сообщалось, ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявлял, что регулятор обеспокоен ростом потребительских кредитов, которые не обслуживаются.

"В этом сегменте мы ожидаем роста "токсичных" кредитов на 10% как из-за объективных кризисных причин, так и вследствие ошибочного трактования потребителями нормы о неприменении штрафов как о "прощении долга навсегда". Поскольку это не так и долги придется возвращать, часть из них перейдет в категорию "токсичных", – отмечал Шевченко.