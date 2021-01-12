Нефть подорожала до максимумов за год

Котировки эталонных марок нефти 12 января достигли максимума с февраля 2020 года на надеждах о введении новых мер поддержки американской экономики.

Мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (1,31%), до $56,39 за баррель, сообщает Интерфакс.

Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,63 (1,21%), до $52,88 за баррель, что на $0,63 (1,21%) выше уровня предыдущих торгов.

Избранный президент США Джо Байден в минувшую пятницу обещал новые масштабные стимулы экономики объемом в "триллионы долларов". Конкретные предложения он обещал представить в четверг, 14 января.

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что данные Минэнерго США в среду покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей - до минимальных с конца марта 2020 года 481,7 млн баррелей.

В то же время, при текущем уровне цен производство нефти для многих американских сланцевых компаний является прибыльным, и они смогут увеличить добычу, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью Bloomberg TV.

"Всем известно, что при цене WTI выше $50 за баррель сланцевая добыча начинает повышаться, - отмечает аналитик CMC Market Asia Pacific Майкл МакКарти. - Трейдеры будут очень внимательно следить за данными о запасах нефти в США в ближайшие недели, чтобы понять, реализуется ли этот прогноз".