Перед холодами на складах ТЭС закончился уголь

На складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 12 января находится 621,8 тыс. тонн угля, что на 324 тыс. тонн меньше необходимой нормы.

Об этом говорится в разделе статистической информации Минэнерго.

Согласно данным министерства, на складах ТЭС находится 233 тыс. тонн угля антрацитовой группы, которая не добывается в Украине.

Также на складах ТЭС 388,8 тыс. тонн угля газовой группы, которую добывают украинские шахты.

Согласно нормам гарантированных запасов в соответствии с Порядком формирования Прогнозного баланса Объединенной энергосистемы Украины, в это время на складах должно находится минимум 208,9 тыс. тонн угля антрацитовой группы и 737,2 тыс. тонн угля газовой группы. Всего – 946,1 тыс. тонн.

В 2020 году в это время на складах ТЭС находилось около 2,6 млн тонн угля.

На складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) находится 137,5 тыс. тонн угля, что больше норматива, который составляет 124,7 тыс. тонн.

Согласно прогнозу sinoptik.ua, с 13 по 20 января в Украине ожидаются морозы до минус 20 градусов Цельсия. Понижение температуры приведет к увеличению расхода энергоносителей.

В течении 2020 года ТЭС госгенерации Центрэнерго (Трипольская, Змиевская, Углегорская) использовали в качестве топлива природный газ. Однако зимой газ сильно подорожал.

Как известно, после теплой зимы 2019 – 2020 годов и начала карантина в связи с пандемией коронавируса, правительство Дениса Шмыгаля в марте 2020 года ограничило импорт угля и электроэнергии из Российской Федерации.

В частности, была введена пошлина на импорт угля газовой группы и электроэнергии в размере 65%.

В апреле 2020 года Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) полностью запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Этот запрет был отменен Комиссией с 1 января 2021 года.

Как известно, от 60% до 70% тепловой генерации в Украине производит энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

+19
Нам тут рассказывают что Украина свободная страна, у каждого есть право выборы, рыночная економика и тд. Тогда давайте мне мою Атомную енергию по 50 копеек, а те кто голосовал за *зеленую енергетику и ТЕС Ахметова* пускай обогреваются ею. Отрубите им нах. провода чтобы они не воровали мой атомную енкргию.
показати весь коментар
12.01.2021 13:54 Відповісти
+17
Предлагаю обогреваться *зелеными тарифами* Ахметова которую вы так яро продвигали в Украину. На спину прикладываете фотографию Ахметова и должно быть тепло.
показати весь коментар
12.01.2021 13:48 Відповісти
+12
Боже, какая прелесть!
А ведь и правда: девиз этой власти -- "ни дня без зашквара".
МО-ЛОД-ЦЫ!
показати весь коментар
12.01.2021 14:51 Відповісти
Боже, як невдобно получилось! Ніколи не було, аж раптом знову!
показати весь коментар
12.01.2021 13:42 Відповісти
И кто бы мог подумать, что зимой морозы!!!! Это как с масками перед карантином, очередное ЗЕдно...
показати весь коментар
12.01.2021 18:10 Відповісти
А навіщо палити купу вугілля якщо ті ж гроші можна отримати піднявши ціни на послуги централізованого опелення?
показати весь коментар
12.01.2021 13:46 Відповісти
Предлагаю обогреваться *зелеными тарифами* Ахметова которую вы так яро продвигали в Украину. На спину прикладываете фотографию Ахметова и должно быть тепло.
показати весь коментар
12.01.2021 13:48 Відповісти
Вы упустили что ,,зеленые тарифы,,это пререгатива Ахметова так как и ТЕЦ на которые он обязан был обеспечивать углем на взятые заграничные кредиты под гарантию их возвращения Украиной. И именно Ахметов намеренно уничтожает угольною промышленность и АЭС и закупает електричество из Белорусии и кацапии а взятые им кредиты выплачивают из государственной казны.
Все в стране это знают и молчат,видимо в доле или принимают активное участие в крахе Украины сваливая все беды страны на козла отпущения ЗЕ.
показати весь коментар
12.01.2021 21:59 Відповісти
дешевую энергию с кацапии покупают для того, шобы не покупать дорогую энергию у ахметки
показати весь коментар
13.01.2021 11:07 Відповісти
Контракты на ее постакру заключает именно Ахметов в то времья когда государственные АЭС и ГЭС работают на грани закрытия из-за невостребованности самого дешевого електричества в Европе.А вот ахметка продает забугорное электричество по самой дорогой в ЕС.
Так нужно ли Украине такое безпомощное правительство которое утратило контроль над всеми енергоносителями которые являются фундаментом самой страны Украина?
показати весь коментар
13.01.2021 14:43 Відповісти
гоните?
ахметка рыдает, угрожает ТЭС останавливать, ато спросу на его лепестричество нету...
так это он сам себе на яйца так наступает?!

показати весь коментар
13.01.2021 14:50 Відповісти
Тогда почему украинская атомная остается невостребованой,АЭС на грани остановки из-за того что покупают электричество у врага тем более что прибыль идет не государству а таким же ахметовым.
показати весь коментар
13.01.2021 19:48 Відповісти
патамушта ахметке дали возможность задвинуть своих в минэнерго. вот где-то с мая заявки на АЭС стали уменьшаться, а на ТЭС увеличиваться.
скотыняка, который машет вилами за деньги ахметки, чего так гонялся за Герусом? потому что тот, открыв импорт в свое время, нагнул ахметку в плане ценообразования.

ахметка продает энергию тока по заявкам "на день вперьоТ" по самому высокому тарифу.
почитайте о ценообразовании на энергорынке, многое станет понятным.
показати весь коментар
14.01.2021 13:18 Відповісти
А самое интересное то что все в правительстве об этом знают и ахметке пособствут и не только..Так нужно ли такое правительство Украине которое работает на олигархов прогибая и игнорируя Конституцию Украины в пользу олигархов которые заработали и зарабатывают свое состояние на том что по Конституции принадлежит народу Украины.
Выход только один,физическое уничтожение всех кто влияет своим состоянием на власть и политику Украины.И невахно по методу Пиночета или использовать румынский вариант.Мировое сообщество хоть в диплома тическом отношении к таким вариантам вроде неодобряет но ждет недождется когда наконецто это произойдет,когда лопнет терпение народа Украины,если такой народ существует.
показати весь коментар
15.01.2021 12:01 Відповісти
бэкгарунд у вас так себе... но в целом ход мыслей правильный.
я вот тоже никак не определюсь, какая люстрация лучше? гильйотина или виселица?

показати весь коментар
15.01.2021 20:45 Відповісти
Нам тут рассказывают что Украина свободная страна, у каждого есть право выборы, рыночная економика и тд. Тогда давайте мне мою Атомную енергию по 50 копеек, а те кто голосовал за *зеленую енергетику и ТЕС Ахметова* пускай обогреваются ею. Отрубите им нах. провода чтобы они не воровали мой атомную енкргию.
показати весь коментар
12.01.2021 13:54 Відповісти
К сожалению, твоя атомная не может существовать без альтернативных источников.
показати весь коментар
12.01.2021 15:03 Відповісти
Вот только зеленая энергетика не является альтернативной по отношению к АЭС, в силу нестабильности ее работы.
показати весь коментар
12.01.2021 19:57 Відповісти
Речь не о зел. энергетике, а о невозможности использовать только аэс, без страховочных тэс и гэс.
показати весь коментар
12.01.2021 20:30 Відповісти
нужны мощности для маневра. а это ГЭС и ТЭС.
зеленые - в жо...
показати весь коментар
13.01.2021 11:11 Відповісти
Не-не, зебилы должны страдать. Должны подтвердить своими задницами, что им хуже не будет, понимаш.
показати весь коментар
12.01.2021 19:11 Відповісти
А при чем тут зебилы, если зеленая энергетика это шоколадная афера и именно при шоколадке были выданы разрешения на строительство практически всех электростанций из ВИЭ.
показати весь коментар
12.01.2021 19:59 Відповісти
Молодца. Выше зелёное знамя. Повторно будете коломойш избирать?
показати весь коментар
12.01.2021 21:59 Відповісти
Або юліків
показати весь коментар
12.01.2021 22:25 Відповісти
Нет конечно же, я за пецю вальцмана проголосую, пусть еще больше "зеленых " электростанций вместе с ахметкой построит, чтобы у нас тариф был гривен 20за кВт, а потом начну скулить и обвинять всех вокруг, только не пресвятого сывочлого хетьмана шоколадку. И пусть меня будут называть прохососным быдлом, я все равно буду гордиться своей тупостью. Знакомая картина, не так ли?
показати весь коментар
14.01.2021 00:22 Відповісти
О, узнаю брата Колю. Кацапа детектед.
показати весь коментар
14.01.2021 22:54 Відповісти
Да никто и не сомневался что ты кацап и братья у тебя кацапы.
показати весь коментар
15.01.2021 01:57 Відповісти
Хорошо ты осознал, что являешься Зебилом! Побольше бы таких зебилов осознавали это!
показати весь коментар
13.01.2021 05:25 Відповісти
Плохо, что ты не осознал себя человеком и продолжаешь оставаться порохососным быдлом, которое наяривает на мародера вальцмана устроившего нам всем самый высокий тариф на "зеленую" энергетику и прочие "милые шалости".
показати весь коментар
14.01.2021 00:25 Відповісти
Ну це ж не шкарпетки з лампочками, запасатися не треба.
показати весь коментар
12.01.2021 14:28 Відповісти
Боже, какая прелесть!
А ведь и правда: девиз этой власти -- "ни дня без зашквара".
МО-ЛОД-ЦЫ!
показати весь коментар
12.01.2021 14:51 Відповісти
Нічого страшного - зараз бубачка запилить черговий відосик та всім одразу потеплішає.
показати весь коментар
12.01.2021 15:08 Відповісти
Искусственно олигархи это делают, чтобы поднять тарифы и ограбить нищий народ. Гнать надо олигархическую власть!!!
показати весь коментар
12.01.2021 15:34 Відповісти
кто ж ее прогонит, если ОНА - власть.В нормальной стране правоохранители просто не допустили б скатывания страны в бездну
показати весь коментар
13.01.2021 09:29 Відповісти
не саму власть надо гнать, а олигархов! Потому что олигархи будут покупать любую власть, какую не выбери, потому надо смотреть в корень и уничтожить самих олигархов! Еще Аристотель писал, что олигархическая система одна из самых худших ибо олигархов свойство - это жадное обогащение в ущерб всему государству - народу то бишь ибо народ весь - это и есть государство. Олигархи всему народу жизни не дают, все законы под себя делают, а в нормальном демократическом государстве законы должны делать так, чтобы большинство людей их одобряли. Аристотель вообще писал, что лучшее государство - это то, в котором народ демократически большинством голосует сам, как будет для всех лучше жить, правда тогда были государства поменьше, что народ мог весь проголосовать и часто за законы, а когда государства разрослись, то люди придумали от своих районов посылать во власть представителя своего голоса - депутата, но наших депутатов покупают олигархи и ломают честность системы. Олигархов нужно уничтожить - это корень всех зол! Они во всем гадят - в законах, в платежках, суды купили и решения без честности, всюду олигархи своих людей поставили и купили все. Олигархи - это бандиты и зло, которое нужно уничтожить любыми путями! Революция должна быть анти-олигархическая!!!
показати весь коментар
13.01.2021 14:27 Відповісти
на складах ТЭС закончился уголь....

ТЭС чьих??? Если государственных - гнать нахрен министра и руководителей. Если ахметовских - значит национализировать за неумение управлять.
показати весь коментар
12.01.2021 16:20 Відповісти
Перед холодами на складах ТЭС закончился уголь

----------------------------------------------------------------------------
Зима и холода пришли неожиданно...
А если серьезно, то почему уголь закончился? Ведь на улице постоянного околонулевая температура!!! Наоборот, должны были быть остаться офигительные запасы угля!
Или уголь втихаря куда-то за бугор продали. На мышей не спишишь. Они уголь не едят.
Или откровенный саботаж!
СБУ, ау!
показати весь коментар
12.01.2021 16:21 Відповісти
Як пов'язані між собою температура на вулиці і виробництво електроенергії на ТЕС?
показати весь коментар
12.01.2021 16:25 Відповісти
Затратами.
показати весь коментар
12.01.2021 18:40 Відповісти
Если уголь не покупать, то и запасов не будет. И шахты стоят, и склады пусты.
показати весь коментар
12.01.2021 19:12 Відповісти
уголь можно не покупать его можно добывать у нас полно своего угля зачем его еше покупать у когото
показати весь коментар
13.01.2021 03:43 Відповісти
А наш уголь покупать не нужно? Его гномы добывают и бесплатно на склады ТЭС в тачках подвозят. Прекращайте тупить.
показати весь коментар
13.01.2021 10:59 Відповісти
как всегда, у нас - ВНЕЗАПНО
Перед холодами на складах ТЭС закончился уголь - Цензор.НЕТ 4279
показати весь коментар
12.01.2021 17:17 Відповісти
и опять никто не виноват ?
показати весь коментар
12.01.2021 18:04 Відповісти
По опыту должны закрыть какого небудь комбата за мордобой, все остальные по отпускам, нариду похер...
показати весь коментар
12.01.2021 18:13 Відповісти
При этом на складах не хватает углей именно газовой группы, которые добываются у нас, зато наши шахтеры постоянно устраивают забастовки из-за невыплаты зарплат. В нормальной стране правительство и президент уже бы давно сидело на нарах, за откровенное уничтожение шахт и уничтожение остатков энергонезависимости страны.
показати весь коментар
12.01.2021 20:03 Відповісти
Перед холодами на складах ТЭС закончился уголь - Цензор.НЕТ 2663
показати весь коментар
12.01.2021 20:51 Відповісти
Безвизом не согреешься . За Томос лекарства не купишь. Мова пьянству не помеха. Хуже не будет
показати весь коментар
12.01.2021 21:02 Відповісти
парочка московских агентов Ахме.. и Фирта... убивают рейтинг Зеленского, неужели он этого не понимает, нужно снимать премьера пока не поздно
показати весь коментар
12.01.2021 21:23 Відповісти
ПОРА АРЕСТОВЫВАТЬ ОЛИГАРХОВ !!!
показати весь коментар
12.01.2021 22:18 Відповісти
тише ты ато путин нападет
показати весь коментар
13.01.2021 03:39 Відповісти
ти був в комі останні 7 років? ПУКІН НАПАВ ЩЕ В 2014-ому!!! І обстріли є до сьогодні і кожен день!
показати весь коментар
13.01.2021 04:54 Відповісти
Ну это реальная диверсия, против кого и кем? Но явно, что бы взбунтовать народ...
показати весь коментар
12.01.2021 23:34 Відповісти
зато не ротердам, ну и зебилы
показати весь коментар
12.01.2021 23:46 Відповісти
попрошу не выражаться а нахера нам уголь с другого конца планеты если своего полно
показати весь коментар
13.01.2021 03:40 Відповісти
прочитай новость и поймешь зачем, и не уголь а система по которой всегда есть деньги на закупку
показати весь коментар
13.01.2021 11:09 Відповісти
Предлагаю внезапно всё министерство энергетики перевести на минималку без каких либо доплат бонусов и т д. И так до следующего отопительного сезона шоб им внезапно ничего не получалось.И не увольнять если не ходит на работу в тюрьму нах...
показати весь коментар
12.01.2021 23:51 Відповісти
а каким хером министерство к частным ТЭС?
в комунальных ТЭЦ угля больше нормы. шо не так?
показати весь коментар
13.01.2021 11:18 Відповісти
Ето диверсия Ахметов и олигархата против Украины. Сначала загоняют украинский народ в ловушку а потом шантажируют
показати весь коментар
13.01.2021 00:38 Відповісти
у зелибобов в пустыне песок кончится...
показати весь коментар
13.01.2021 02:12 Відповісти
им порохобобы придут на помощь - будут носить воду в решете
показати весь коментар
13.01.2021 11:00 Відповісти
та пора отказываться от угольных тэс этого наследия тоталитпрного режима илон маск чтото нам придумает
показати весь коментар
13.01.2021 03:37 Відповісти
надо илона маска звать на помошь пусть пришлет нам термояду
показати весь коментар
13.01.2021 03:41 Відповісти
ну вихід очевидний - ТЕРМІНОВО виплатити АХМЕТУ декілька мільярдів, щоб він роздав кацапам на сході України, щоб вони викопали трохи вугілля і продали через фірми-прокладки українцям в три рази дорожче собівартості! Проблему вирішено!
показати весь коментар
13.01.2021 04:42 Відповісти
може в когось і ковід - найстрашніша хвороба, а у нас найстрашніша - це олігархічні щури, що пасуться на складах зубожілого наріду, що пасуться за разунок пенсійних фондів, ковіднихфондів. Наші щури то найомерзенніший різновид, їздить до ласих місць у найдорожчих машинах, отримує найбільшу зарплату і краде, краде , краде без втоми та з такою наснагою, що диво дивне!
показати весь коментар
13.01.2021 06:09 Відповісти
Плять шо за маразм 🤦🙄🤔🐑🐑🐏🐏
показати весь коментар
13.01.2021 08:38 Відповісти
так земрази не виноваты, что вождь порохомразей холил и лелеял этого гандона
показати весь коментар
13.01.2021 11:04 Відповісти
если Дэтэк и остальные шкуродёры не умеют управлять станциями, значит их нужно вернуть в собственность государства!!!!!!!!!!! всё равно никто из них не заплатил за них реальную стоимость!!!!!
показати весь коментар
13.01.2021 11:09 Відповісти

