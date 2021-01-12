Перед холодами на складах ТЭС закончился уголь
На складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по состоянию на 12 января находится 621,8 тыс. тонн угля, что на 324 тыс. тонн меньше необходимой нормы.
Об этом говорится в разделе статистической информации Минэнерго.
Согласно данным министерства, на складах ТЭС находится 233 тыс. тонн угля антрацитовой группы, которая не добывается в Украине.
Также на складах ТЭС 388,8 тыс. тонн угля газовой группы, которую добывают украинские шахты.
Согласно нормам гарантированных запасов в соответствии с Порядком формирования Прогнозного баланса Объединенной энергосистемы Украины, в это время на складах должно находится минимум 208,9 тыс. тонн угля антрацитовой группы и 737,2 тыс. тонн угля газовой группы. Всего – 946,1 тыс. тонн.
В 2020 году в это время на складах ТЭС находилось около 2,6 млн тонн угля.
На складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) находится 137,5 тыс. тонн угля, что больше норматива, который составляет 124,7 тыс. тонн.
Согласно прогнозу sinoptik.ua, с 13 по 20 января в Украине ожидаются морозы до минус 20 градусов Цельсия. Понижение температуры приведет к увеличению расхода энергоносителей.
В течении 2020 года ТЭС госгенерации Центрэнерго (Трипольская, Змиевская, Углегорская) использовали в качестве топлива природный газ. Однако зимой газ сильно подорожал.
Как известно, после теплой зимы 2019 – 2020 годов и начала карантина в связи с пандемией коронавируса, правительство Дениса Шмыгаля в марте 2020 года ограничило импорт угля и электроэнергии из Российской Федерации.
В частности, была введена пошлина на импорт угля газовой группы и электроэнергии в размере 65%.
В апреле 2020 года Нацкомиссия по регулированию энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) полностью запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси. Этот запрет был отменен Комиссией с 1 января 2021 года.
Как известно, от 60% до 70% тепловой генерации в Украине производит энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.
Все в стране это знают и молчат,видимо в доле или принимают активное участие в крахе Украины сваливая все беды страны на козла отпущения ЗЕ.
Так нужно ли Украине такое безпомощное правительство которое утратило контроль над всеми енергоносителями которые являются фундаментом самой страны Украина?
ахметка рыдает, угрожает ТЭС останавливать, ато спросу на его лепестричество нету...
так это он сам себе на яйца так наступает?!
скотыняка, который машет вилами за деньги ахметки, чего так гонялся за Герусом? потому что тот, открыв импорт в свое время, нагнул ахметку в плане ценообразования.
ахметка продает энергию тока по заявкам "на день вперьоТ" по самому высокому тарифу.
почитайте о ценообразовании на энергорынке, многое станет понятным.
Выход только один,физическое уничтожение всех кто влияет своим состоянием на власть и политику Украины.И невахно по методу Пиночета или использовать румынский вариант.Мировое сообщество хоть в диплома тическом отношении к таким вариантам вроде неодобряет но ждет недождется когда наконецто это произойдет,когда лопнет терпение народа Украины,если такой народ существует.
я вот тоже никак не определюсь, какая люстрация лучше? гильйотина или виселица?
зеленые - в жо...
А ведь и правда: девиз этой власти -- "ни дня без зашквара".
МО-ЛОД-ЦЫ!
ТЭС чьих??? Если государственных - гнать нахрен министра и руководителей. Если ахметовских - значит национализировать за неумение управлять.
----------------------------------------------------------------------------
Зима и холода пришли неожиданно...
А если серьезно, то почему уголь закончился? Ведь на улице постоянного околонулевая температура!!! Наоборот, должны были быть остаться офигительные запасы угля!
Или уголь втихаря куда-то за бугор продали. На мышей не спишишь. Они уголь не едят.
Или откровенный саботаж!
СБУ, ау!
в комунальных ТЭЦ угля больше нормы. шо не так?