Кабмин отменил обязательное использование нормативной оценки земли при запуске рынка

Кабинет министров обновил Порядок проведения нормативной денежной оценки сельхозземель и Порядок ведения земельного кадастра, исключив положения об обязательности использования результатов общенациональной нормативной оценки земель сельхозназначения для предоставления сведений из Государственного земельного кадастра.

Как сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, изменения внесены в рамках подготовки к запуску земельной реформы.

Внесенными изменениями также предоставлена ​​возможность владельцу или землепользователю заказывать проведение нормативной оценки отдельного земельного участка до истечения срока, определенного законом "Об оценке земель". Таким образом, владельцы земель получили возможность обновления технической документации по оценке земельных участков.

"Полная нормативно-денежная оценка земель по всей территории Украины была проведена еще в 2018 году. Но понятно, что со временем состояние земель и свойства грунтов могут меняться. Мы услышали пожелания аграриев предоставить им возможность обновлять оценку своих земельных участков и внесли определенные изменения, что обеспечит справедливую цену на землю и эффективную реализацию земельной реформы", – прокомментировал глава Минэкономики Игорь Петрашко.

Как сообщалось, ранее в Минэкономики отмечали, что на старте земельной реформы в Украине средняя стоимость 1 га сельскохозяйственных земель может составить 50-60 тыс. грн, но готовности продавать землю заявляет не более 5-7% ее собственников.

Напомним, в апреле 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Законом предусмотрено, что право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров с 1 июля 2021 года могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 года такую возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Как будет работать рынок земли