SkyUp запускает рейсы из Киева в чешский Брно

С 25 апреля 2021 года авиакомпания SkyUp открывает полетную программу по маршруту Киев - Брно - Киев.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба SkyUp.

Стоимость билетов Киев - Брно от 1016 грн без багажа; Брно - Киев от 966 грн без багажа.

Чешский Брно - центр Моравии, второй по величине город страны, имеющий более чем тысячелетнюю историю. Известный своей архитектурой, музеями, уютными улочками и вкусной местной кухней он привлекает посетителей со всего мира. Кроме того, Брно расположен рядом с автомобильными магистралями, позволяющими быстро добраться до Праги или Братиславы.

Рейсы в Брно дополнят полеты в Пардубице и Прагу, которые SkyUp планирует начать весной.