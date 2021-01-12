SkyUp запускает рейсы из Киева в чешский Брно
С 25 апреля 2021 года авиакомпания SkyUp открывает полетную программу по маршруту Киев - Брно - Киев.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба SkyUp.
Стоимость билетов Киев - Брно от 1016 грн без багажа; Брно - Киев от 966 грн без багажа.
Чешский Брно - центр Моравии, второй по величине город страны, имеющий более чем тысячелетнюю историю. Известный своей архитектурой, музеями, уютными улочками и вкусной местной кухней он привлекает посетителей со всего мира. Кроме того, Брно расположен рядом с автомобильными магистралями, позволяющими быстро добраться до Праги или Братиславы.
Рейсы в Брно дополнят полеты в Пардубице и Прагу, которые SkyUp планирует начать весной.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль