Средний размер субсидии вырос до 1633 грн, – Минсоцполитики

Сейчас в Украине субсидию получает более 3,1 млн домохозяйств, при этом средний размер начислений им за месяц составляет около 1633 грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, еще почти 1,8 млн семей пользуется льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг и имеют скидку от 25% до 100% в зависимости от категории льготника (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и т.д.).

В министерстве напомнили, что размер обязательной части платежа за услуги для каждой семьи, получающей субсидии, определяется индивидуально по единой формуле и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства в расчете на одного человека.

При этом в декабре 2020 года Кабмин предоставил ​​возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом, а также лицам, получившим жилье в наследство.

Кроме того, предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые не имеют доходов и освобождены от уплаты единого взноса (ранее жилищная субсидия им могла назначаться только по решению комиссии).

В то же время при установлении права лиц на получение жилищной субсидии учет превышения предельной величины будет происходить не по показателям отапливаемой площади жилого помещения, а по его общей площади, поскольку в базах данных государственных органов власти нет информации о размерах отапливаемой площади помещений.

Также, еще с марта 2020 в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначения субсидии на следующие периоды без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидию в автоматическом режиме переназначили более 2,7 млн домохозяйств.

Кроме этого, на период установленного карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, потерявших работу и зарегистрировавшихся в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).

Как сообщалось, по данным Минсоцполитки по состоянию на декабрь 2019 года субсидии получали 3,3 млн домохозяйств, а льготы – 1,8 млн домохозяйств, средний размер субсидии составлял около 1200 грн.