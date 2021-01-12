Зеленский подписал меморандум о строительстве новой автотрассы в Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова, предусматривающий, в частности, строительство автомобильной магистрали между столицами обоих государств.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

"Для достижения поставленных целей предусмотрено создание автомобильного транспортного коридора, который соединит Киев и Кишинев. В перспективе этот коридор уменьшит путь между двумя городами до пяти-шести часов, став самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы", – сказано в сообщении.

В рамках Меморандума стороны также декларируют намерения осуществить ряд конкретных шагов, в частности, международно-правовое оформление строительства моста "Ямполь-Косэуць", координация усилий с целью подготовки инвестиционного проекта и разработки технико-экономического обоснования развития пограничной инфраструктуры и подъездных путей на украинско-молдавской государственной границе, а также поиск и привлечение к реализации проекта международных финансовых организаций.

"Целью подписания документа является укрепление сотрудничества между Украиной и Молдовой в сфере развития инфраструктуры, создание новых рабочих мест и эффективное использование транзитного потенциала обеих стран", – отмается в сообщении.