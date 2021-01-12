Черногория отменила для иностранцев справки на коронавирус

Власти Черногории разрешили иностранным гражданам посещать республику без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщила министр здравоохранения страны Елена Боровинич-Божович.

"Въезд в Черногорию разрешен без обязательного тестирования на коронавирус", - заявила она, отметив, что эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время больницы заполнены на 57,3% заболевшими ковидом, ранее это были 67%", - пояснила министр.

Также принято решение восстановить междугородное сообщение в стране. Между тем, по словам Боровинич-Божович, празднование Нового года по старому стилю на улице и в заведениях запрещено. Кафе и рестораны будут работать с 7 утра и до 8 вечера, живая музыка запрещена.

Черногория 22 декабря вела ряд ограничений, в том числе тесты на коронавирус на новогодние праздники. Иностранным туристам для въезда нужны были отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не ранее чем за 72 часа до поездки. В противном случае им грозил 14-дневный карантин (на его шестой день можно сделать тест и закончить самоизоляцию раньше). Также в Черногории действовал комендантский час с 22:00 до 05:00.